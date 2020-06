Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra quase 800 novos casos de coronavírus e 10 mortes em 24h. Total é de 15.438 casos e 360 mortes

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O número estimado recuperados é de 12.613 (82% dos casos). Foto: Reprodução O número estimado recuperados é de 12.613 (82% dos casos). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O balanço da SES (Secretaria Estadual da Saúde) desta segunda-feira (15) registra que o Rio Grande do Sul possui 793 novos casos de coronavírus, chegando a 15.438 confirmações em 350 municípios, e 10 novos óbitos, totalizando 360 no Estado. O número estimado recuperados é de 12.613 (82% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

– Alegrete (homem, 66 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 75 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 63 anos);

– General Câmara (homem, 74 anos);

– Hulha Negra (mulher, 78 anos);

– Mariana Pimentel (homem,46 anos);

– Nova Petrópolis (homem, 40 anos);

– Porto Alegre (mulher, 67 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Tiradentes do Sul (homem, 83 anos).

Os novos casos são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Água Santa – 1

Alegrete – 2

Alvorada – 4

Arroio do Meio – 26

Bagé – 1

Balneário Pinhal – 2

Barão – 1

Barão de Cotegipe – 2

Bento Gonçalves – 6

Bom Jesus – 1

Bom Princípio – 3

Caçapava do Sul – 4

Cachoeira do Sul – 6

Cachoeirinha – 12

Camargo – 3

Campo Bom – 13

Canela – 4

Canguçu – 2

Canoas – 34

Capão da Canoa – 4

Capão do Leão – 1

Carazinho – 1

Carlos Barbosa – 9

Casca – 1

Catuípe – 1

Caxias do Sul – 21

Cerrito – 1

Charqueadas – 2

Cidreira – 1

Condor – 3

Constantina – 2

Cristal do Sul – 1

Cruz Alta – 3

Cruzeiro do Sul – 3

David Canabarro – 1

Dois Irmãos – 1

Eldorado do Sul – 2

Encantado – 8

Entre Rios do Sul – 1

Erechim – 11

Espumoso – 2

Estação – 1

Estância Velha – 5

Esteio – 2

Estrela – 3

Farroupilha – 5

Feliz – 1

Frederico Westphalen – 1

Garibaldi – 2

Gaurama – 1

General Câmara – 3

Giruá – 1

Gramado – 2

Gravataí – 4

Guaíba – 3

Guaporé – 2

Harmonia – 3

Hulha Negra – 1

Ibirubá – 1

Ijuí – 12

Imbé – 1

Itacurubi – 1

Itati – 1

Ivoti – 6

Jaguarão – 2

Jaguari – 1

Lajeado – 6

Lavras do Sul – 3

Marau – 30

Marcelino Ramos – 1

Mariana Pimentel – 1

Mariano Moro – 4

Minas do Leão – 2

Montenegro – 1

Nonoai – 1

Nova Araçá – 38

Nova Bassano – 8

Nova Hartz – 18

Nova Prata – 32

Novo Hamburgo – 24

Osório – 4

Palmeira das Missões – 6

Paraí – 1

Passo Fundo – 79

Paverama – 3

Pelotas – 14

Planalto – 1

Porto Alegre – 44

Presidente Lucena – 1

Rio dos Índios – 1

Rio Grande – 3

Rolante – 1

Ronda Alta – 1

Sananduva – 1

Santa Cruz do Sul – 1

Santa Maria – 63

Santa Maria do Herval – 1

Sant’Ana do Livramento – 5

Santiago – 7

Santo Ângelo – 17

Santo Antônio da Patrulha – 1

São Francisco de Paula – 6

São Gabriel – 1

São Jerônimo – 1

São Leopoldo – 8

São Marcos – 4

São Sepé – 2

Sapiranga – 1

Sapucaia do Sul – 6

Sarandi – 8

Tapejara – 10

Taquari – 1

Tenente Portela – 2

Teutônia – 22

Torres – 1

Três Cachoeiras – 2

Três Palmeiras – 2

Três Passos – 10

Trindade do Sul – 2

Venâncio Aires – 1

Veranópolis – 1

Vespasiano Correa – 2

Viamão – 1

Vila Nova do Sul – 2

Xangri-lá – 1

A atualização teve ainda 16 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul