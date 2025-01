Geral Rio Grande do Sul terá duas novas rotas de voos da Gol a partir de maio

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, retomou as operações de pousos e decolagens em 21 de outubro de 2024. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a retomada em plena capacidade do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, o Rio Grande do Sul passará a ter duas novas rotas de voos a partir de maio. A empresa GOL Linhas Aéreas anunciou, nessa terça-feira (14), o lançamento dos trechos Porto Alegre-Buenos Aires e a rota exclusiva ligando Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro.

“Recebemos com grande entusiasmo os novos voos da GOL para o Rio Grande, materializando a demanda de expansão que esteve em pauta em nosso diálogo frequente com a companhia. Isso não apenas reafirma a confiança da aviação comercial na reconstrução que estamos liderando, por meio do Plano Rio Grande, mas também simboliza o reconhecimento do potencial de nosso Estado como um destino estratégico”, afirmou o governador Eduardo Leite.

“As novas conexões fortalecem o turismo, e são um impulso significativo para promover nossa cultura, gastronomia, paisagens e hospitalidade. O anúncio se alinha ao propósito do Estado, que, com o lançamento da maior campanha nacional de turismo de sua história, tem mostrado ao Brasil e ao mundo que o Rio Grande do Sul está pronto para receber a todos de braços abertos”, destacou o chefe do Executivo.

A partir de 5 de maio, a rota que ligará a capital gaúcha ao aeroporto Aeroparque (AEP), em Buenos Aires, estará disponível, com três frequências semanais diretas. Os novos voos atendem à crescente demanda de viajantes a negócios entre os países e fomentam o turismo no Estado e na capital argentina.

A rota que ligará Caxias do Sul ao aeroporto do Galeão terá duas frequências semanais a partir de 6 de maio, tornando-se a única ligação sem escalas entre essas regiões. O trecho também atende ao interesse turístico em ambos os estados, além de uma ampla variedade de destinos nacionais e internacionais à disposição em conexões no Galeão.

Os voos para as novas rotas no Rio Grande do Sul serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8. Os bilhetes estão disponíveis no site, agências de viagem e demais canais de contato da companhia aérea.

Voos internacionais

Desde a retomada das operações internacionais em dezembro, o Porto Alegre Airport oferece voos para três diferentes destinos: Cidade do Panamá (Copa Airlines, com 4 frequências semanais), Santiago (pela Latam, com 3 frequências semanais) e Lima (Latam, 3 frequências semanais).

A partir de 3 de março, a Aerolíneas Argentinas irá retomar a conexão entre Porto Alegre e Buenos Aires, com 5 frequências semanais. Em 1º de abril, a TAP retomará a ligação entre Porto Alegre e Lisboa, com 3 voos semanais.

Mais informações sobre horários, voos e preço de passagens devem ser obtidas diretamente com as companhias aéreas ou agentes de viagem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-tera-duas-novas-rotas-de-voos-da-gol-a-partir-de-maio/

Rio Grande do Sul terá duas novas rotas de voos da Gol a partir de maio

2025-01-14