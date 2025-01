Esporte Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, se envolve em acidente fatal na Argentina

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo jornal, o carro conduzido pelo jogador bateu de frente com uma moto e o condutor acabou falecendo Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Segundo jornal, o carro conduzido pelo jogador bateu de frente com uma moto e o condutor acabou falecendo. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, se envolveu em um acidente na madrugada deste sábado (04), na Argentina. O caso aconteceu em La Pampa e o motociclista envolvido acabou vindo a óbito.

O meio-campista prestou depoimento às autoridades, mas foi liberado e já está em casa com a família. De acordo com o “Diário Olé”, os responsáveis apuraram, até o momento, que o carro conduzido por Garro bateu de frente com a moto e o condutor acabou falecendo. O jogador e a pessoa que o acompanhava não sofreram grandes ferimentos.

As autoridades trabalham para determinar com detalhes o ocorrido e qual o grau de culpa do jogador.

Segundo o “Clarín”, o promotor Francisco Cuenca, responsável pela investigação, diz que o acidente foi classificado como “homicídio culposo” até o momento, até que aja uma análise completa do caso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/rodrigo-garro-jogador-do-corinthians-se-envolve-em-acidente-fatal-na-argentina/

Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, se envolve em acidente fatal na Argentina

2025-01-04