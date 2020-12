Colunistas Rodrigo Maia, campeão do uso de jatinhos da FAB, vai perder a regalia em 2021

Por Flavio Pereira | 10 de dezembro de 2020

Presidente da Câmara Rodrigo Maia, que deixa o cargo em janeiro. (Foto: Reprodução)

O destempero do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticando duramente o presidente Jair Bolsonaro ontem, tem razão de ser. Maia está desesperado, pois ao deixar o comando da Câmara, perderá no inicio de 2021 o direito de requisitar jatinhos da FAB (Força Aérea Brasileira) para seus deslocamentos pelo país e exterior, e terá de voltar a usar voos comerciais, como todos os deputados. Ele já acumula 830 voos em jatinhos da FAB desde 2016. É disparado o recordista desta mordomia em toda a historia do Brasil.

Antes da evolução da pandemia do covid-19, em março, Rodrigo Maia já havia realizado 34 voos em três meses, incluindo viagem a Paris. Retomou a partir de junho o uso dos jatinhos da FAB.

Apenas no ano de 2019, Rodrigo Maia realizou 250 voos com jatinhos da FAB. Em 2018 foram 198, em 2017 totalizaram 211. Em 2016, foram 79.

Lobby para ser ministro

Através de aliados, o quase ex-presidente da Câmara já fez chegar ao presidente Jair Bolsonaro a disposição de ocupar um ministério no governo. O Ministério do Turismo, onde o ministro Marcelo Alvaro Antonio foi demitido ontem, seria uma opção.

Como ministro, Rodrigo Maia manteria o direito ao uso de jatinhos da FAB em seus deslocamentos.

Viagem de Lula a Cuba para o Natal e o reveillon não é fake news.

A notícia circula intensamente nas redes sociais desde terça-feira, mas não é fake news: está protocolada na 13a. Vara Federal de Curitiba, nos autos do processo 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, a petição na qual os advogados do ex-presidiário Lula (PT) avisou à Justiça que vai viajar à Cuba para participar da gravação de um documentário. O petista deixará o Brasil no dia 17 de dezembro e deve retornar apenas no início de janeiro.

DEM poderá ter uma secretaria do governo Melo

A vereadora Nádia Gerhard (DEM), cotada para a secretaria de Desenvolvimento Social em Porto Alegre, resiste à ideia de integrar o Executivo. Nádia foi a única vereadora eleita pelo DEM. Se ela aceitar o convite do prefeito Sebastião Melo para integrar o governo, abre vaga para o presidente da Câmara, Reginaldo Pujol, primeiro suplente, assumir a cadeira na Câmara.

Novo conselheiro da AGERGS reside no Paraná

Mesmo com algumas contestações, a Assembleia Legislativa aprovou, ontem por 37 votos a 11, a indicação do economista Alexandre Alves Porsse para a vaga de conselheiro da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. A curiosidade é que, embora tenha um currículo que o qualifica, o novo conselheiro indicado pelo governador tucano Eduardo Leite para agência que regula os serviços delegados no Rio Grande do Sul, reside no Paraná.

Jair Bolsonaro em Porto Alegre e Barra do Ribeiro

O presidente Jair Bolsonaro desembarca esta manhã em Porto Alegre para a inauguração do eixo principal da nova Ponte do Guaíba. Depois, às 12h, está prevista a visita de Jair Bolsonaro, à cidade de Barra do Ribeiro/RS, para participar da visita ao Canteiro de Obras da BR-116 e cumprimentos ao 4º Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro. Logo na sua chegada, às 8h30min, o presidente terá uma breve reunião solicitada pelo governador Eduardo Leite.

