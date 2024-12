Rio Grande do Sul Voo Porto Alegre–Lisboa já tem data certa de retomada. Saiba quando

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Linha é operada desde 2011 pela empresa AIR Tap Portugal. (Foto: Arquivo/Fraport)

A três dias da reativação dos pousos e decolagens internacionais ao Aeroporto Salgado Filho, a companhia TAP Air Portugal informou nessa segunda-feira (16) a data de retorno da rota Porto Alegre–Lisboa: 1º de abril de 2025. O anúncio foi feito em meio a outra retomada: a de funcionamento do terminal da capital gaúcha em sistema 24 horas, mais um avanço desde a sua paralisação pelas enchentes de maio.

Serão três voos por semana para o país lusitano (cada aeronave transportará até 298 passageiros). A rota entre Lisboa e Porto Alegre será disponibilizada às terças, quintas e sábados, com chegada às 20h25min – as 11 horas e 20 minutos de viagem faz deste um voos mais longos da rede operada pela empresa. Já no sentido contrário, a decolagem será às 21h55min, com pouso na capital portugesa às 12h45min.

Os bilhetes já estão disponíveis para compra, com valor promocional aproximado de R$ 4 mil, tanto no site oficial da empresa (flytap.com) quanto por meio de agentes de viagens.

Inserida no Plano Rio Grande de reconstrução do Estado, a reconexão da linha (operada desde 2011) foi enaltecida pelo governador gaúcho Eduardo Leite:

“Este é um marco que simboliza não apenas a reconstrução do nosso Estado, mas uma porta aberta ao fortalecimento de laços culturais, turísticos e econômicos, alinhando-se às diretrizes do nosso plano de desenvolvimento econômico que busca ampliar a presença internacional do Estado”.

Ele acrescentou: “Queremos receber todos de braços abertos, retribuindo a solidariedade recebida nos momentos mais difíceis, além de impulsionar como nunca o turismo com a maior campanha de promoção já lançada pelo Rio Grande do Sul no setor”.

Para o presidente-executivo da TAP, Luís Rodrigues, a notícia chega em boa hora: “O Aeroporto Salgado Filho é um ponto estratégico para nós e essa conexão representa um reforço na conectividade entre Brasil e Europa. Sempre tivemos a ambição de voltar rapidamente a essa linha”.

A presidente-executiva da Fraport, Andreea Pal, seguiu na mesma linha: “A nova etapa sinaliza um processo de avanço e esforço coletivo. O retorno da TAP e da rota de Porto Alegre para Lisboa é mais um importante passo para o Salgado Filho. Trabalhamos incansavelmente para devolver o aeroporto aos gaúchos, e a retomada de uma das rotas mais esperadas pelos passageiros consolida esse novo momento”.

Volta à normalidade

Também nessa segunda-feira, foram integralmente reativados no Salgado Filho os espaços de operação da Polícia Federal, Receita Federal, Vigiagro e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em relação ao movimento de passageiros, atualmente há 110 voos diários e uma expectativa de aumentar esse número para 124, em média, nas primeiras semanas de janeiro.

A retomada das rotas internacionais deve ser efetivada as 0h20min desta quinta-feira (19), com o pouso de aeronave da Copa Airlines procedente da Cidade do Panamá. No sentido inverso, a decolagem está programada para a 1h25min. Serão quatro voos por semana.

Já no dia 2 de janeiro serão retomados os voos de Porto Alegre para Lima (Peru) e, no dia seguinte, para Santiago do Chile. Ambos os voos, operados pela Latam Airlines, terão frequência de três vezes por semana semanais cada.

Período crítico

O Aeroporto Salgado Filho era uma dos mais movimentados do País, até a enchente na Zona Norte da Capital causar danos severos à sua pista e demais instalações, exigindo seu fechamento total do dia 3 de maio em diante. Parte dos voos comerciais com origem ou destino a Porto Alegre passou a ser absorvida pela Base Aérea de Canoas, a 10 quilômetros de distância.

Em sintonia com exigências internacionais de segurança para a volta das operações, governo federal e Fraport montaram um plano de recuperação de infraestrutura. Isso permitiu avanços graduais, como a reativação (em 15 de julho) dos serviços de check-in e check-out de passageiros, transportados por via terrestre entre os dois terminais.

A retomada dos voos se seu em 21 de outubro, com voos nacionais com destino ou origem em uma lista restrita a cidades como São Paulo, Campinas (SP), Guarulhos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

(Marcello Campos)

2024-12-16