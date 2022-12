Política Rui Costa é confirmado para ser o “braço direito” de Lula

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

O governador da Bahia assumirá uma das mais importantes pastas. (Foto: Raul Golinelli/GOVBA)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou o nome do governador do Estado da Bahia, Rui Costa, como ministro da Casal Civil do novo governo, como já era especulado pela imprensa nos últimos dias. A Casa Civil é uma das pastas mais importantes e com maior poder e influência na estrutura federal.

“Eu tomei a atitude de anunciar o companheiro Rui Costa, companheiro governador da Bahia, companheiro chefe da Casa Civil do governo Wagner, companheiro deputado federal, companheiro sindicalista do polo petroquímico e certamente vai prestar um extraordinário serviço na Casa Civil. Ele será o meu ministro-chefe da Casa Civil”, disse Lula.

O presidente confirmou ainda outros integrantes do novo governo: Flávio Dino (Justiça), Fernando Haddad (Fazenda), José Múcio (Defesa) e o diplomata Mauro Vieira (Relações Exteriores). O anuncio foi feito em Brasília e todos os novos ministros estavam presentes, com exceção de Mauro Vieira.

Na prática, Rui Costa, que está encerrando o segundo mandato de governador da Bahia, será o braço-direito de Lula e seu principal interlocutor em Brasília a partir de janeiro de 2023, e deve ser constantemente consultado em decisões estratégicas do futuro governo.

A pasta é responsável, por exemplo, por coordenar a integração entre os outros ministérios, com diretrizes governamentais e formulação de projetos e políticas públicas, e costuma ser ouvido em relação às matérias que tramitam no Congresso Nacional, sendo fundamental para a articulação política junto aos parlamentares.

Rui Costa é visto pelo mercado como um perfil mais técnico, apesar da relação pessoal e de confiança que tem com Lula desde os tempos da fundação do PT na Bahia, nos anos 1980. Ele já foi vereador, deputado federal e secretário de estado no governo Jaques Wagner, antes de ser eleito governador da Bahia por duas vezes.

Críticas

Críticos, no entanto, afirmam que o governador baiano mantém pouco diálogo com deputados na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), o que pode prejudicar sua atuação na Casa Civil. “Ele nunca teve relacionamento (com os deputados), tratava com truculência e sem relacionamento”, afirma o deputado estadual Robinho (PP), que rompeu com o petista em 2021.

João Leão (PP) – que foi vice-governador nos dois mandatos e rompeu com o governo nas eleições deste ano – acredita que Rui fará um bom trabalho porque é “trabalhador” e que não tem nada a reclamar da relação que teve enquanto estiveram juntos. Mas destaca o perfil mais técnico do ex-aliado. “Ele é muito mais técnico do que político”, disse.

O deputado estadual Robinho (PP) vê a escolha ao ministério com desconfiança. “(A Casa Civil) é o ministério dos ministros. Lá, irá se relacionar com os deputados, com os ministérios, com as autarquias e Rui é ruim de relacionamento”, afirmou.

Outras pessoas qualificam Rui como “duro”. Diferentemente de Wagner, o atual governador teve maior proximidade com as polícias no Estado. Quando policiais militares entraram em confronto no bairro do Cabula, por exemplo, e mataram 12 pessoas, Rui Costa disse que os policiais eram “como um artilheiro em frente ao gol”. O episódio lhe rendeu críticas dentro do PT.

