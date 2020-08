Por Redação Rádio Grenal | 21 de agosto de 2020

De malas prontas para a Rússia, Bruno Fuchs já está se despendindo do Inter. Apesar de ainda não ter sua saída oficilizada, o zagueiro foi vendido ao CSKA Moscou no último sábado, por 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões). O contrato prevê mais 1,5 milhão de euros (R$ 9,6 milhões) a ser recebidos em cláusulas de produtividade, a depender do rendimento do zagueiro. Apesar da venda, o colorado possui 70% dos direitos do atleta. E manterá 20% para receber em uma negociação futura.

Para se despedir do clube que o formou, Fuchs postou um vídeo em suas redes sociais, relembrando sua carreira vestindo a camisa colorada, primeiro no Celeiro de Ases e depois no profissional. No vídeo, Bruno vai ao vestiário do Beira Rio buscar a camisa de número 3, com que atuou neste tempo como profissional.

Nos comentários, colegas de equipe como Thiago Galhardo, Rodrigo Moledo e Rodinei, e até mesmo jogadores do rival, como o ex-atacante gremista André e o meia Matheus Henrique, deixaram seus recados, desejando sorte e sucesso a Bruno.

* Por supervisão de: Marjana Vargas