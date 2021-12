Saúde Saiba como amenizar os sintomas da menopausa

5 de dezembro de 2021

Especialistas indicam tratamentos para atravessar o período, que ocorre, geralmente, a partir dos 45 anos. (Foto: Reprodução)

Os sintomas são muitos: ondas de calor, insônia, oscilação de humor, ressecamento vaginal, taquicardia e falta de libido. A menstruação começa a falhar e o climatério indica o que está batendo à porta: a menopausa, quando a mulher fica 12 meses seguidos sem menstruar.

O tema pode atingir mulheres antes dos 40, a chamada menopausa precoce, mas, geralmente, acontece a partir dos 45 anos.

O que fazer para atravessar este período cercado ainda de tantos tabus?

A reposição hormonal costuma ser a primeira opção, mas é preciso cautela e uma avaliação clínica minuciosa. “Embora a reposição hormonal seja a melhor estratégia do ponto de vista farmacológico, nem todas as mulheres têm indicação ou podem fazer uso da reposição. Alguns aspectos precisam ser observados, como a via de administração hormonal, as doses e os tipos dos hormônios. Tudo isso tem influência nos riscos e na resposta ao tratamento”, diz Claudia Chang, pós-doutora em endocrinologia e metabologia pela USP.

A médica destaca alguns tratamentos para quem não pode fazer reposição hormonal: “Antidepressivos auxiliam no fogachos e nas alterações emocionais; anti-hipertensivo, como a clonidina, minimiza os fogachos; hidratantes vaginais não hormonais, para auxiliar no ressecamento vaginal; indutores do sono para as pacientes que têm muita insônia inicial ou de manutenção”, enumera a especialista, ressaltando que qualquer um destes métodos deve ser adotado sob orientação médica.

Claudia ressalta a importância de adotar bons hábitos. “A prática de atividade física regular, associada à alimentação saudável, é importante para minimizar sintomas climatéricos, favorecer o ganho de massa óssea e aumentar a taxa metabólica basal. Além disso, ao notar sinal de diminuição ou ausência da menstruação, o indicado é se consultar com um especialista que fará avaliações, solicitação de exames e um tratamento adequado”. A endocrinologista indica o que precisa estar na dieta: “Aposte em alimentos como soja, peixes, chocolate amargo, iogurte natural, mel e ovos”.

Os benefícios para quem pode fazer reposição são muitos, segundo a endocrinologista Bruna Marisa, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. “Alívio dos fogachos e dos suores noturnos. Também podemos afirmar que a mulher começa a ter mais qualidade de vida, mais disposição, melhora da memória, da cognição e da vida sexual”, defende.

Para mulheres que sofrem com a síndrome urogenital da menopausa ou que não podem realizar terapia de reposição hormonal, a ginecologista e obstetra Fernanda Torras sugere o laser vaginal. “O laser vaginal estimula a produção de novas fibras de colágeno, promovendo mais hidratação, tônus e vascularização da mucosa vaginal e do assoalho pélvico”, finaliza.

