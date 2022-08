Brasil Saiba como descobrir se os Correios estão com seu cartão do Auxílio Brasil

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Para receber o cartão, é preciso que o pagamento seja feito na modalidade poupança social digital. (Foto: Ministério da Cidadania/Divulgação)

Os beneficiários do Auxílio Brasil estão ansiosos para receber o novo cartão do programa social. Contudo, a princípio, ele não será entregue a todos.

Para receber o cartão, é preciso que o pagamento seja feito na modalidade poupança social digital e que o beneficiário tenha entrado no Auxílio Brasil a partir de dezembro do ano passado.

Entretanto, aqueles que não receberem nas primeiras levas, devem continuar usando o cartão do Bolsa Família, pois não serão prejudicados.

Ademais, estão tendo prioridade os beneficiários que moram em municípios que não têm nenhuma ou que tenham poucas agências da Caixa.

Acompanhamento

Assim, para acompanhar o envio do cartão do Auxílio Brasil, há duas opções:

— Ligar para a Central de Atendimento da Caixa, pelo telefone 0800 104 0104 ou 4004-0104 para capitais e regiões metropolitanas; ou

— Ir até uma agência da Caixa Econômica Federal.

Cartão

De acordo com o Ministério da Cidadania, os novos cartões do Auxílio Brasil contam com chip e com a função débito, que moderniza os pagamentos e traz mais segurança aos beneficiários.

Dessa forma, o chip possibilitará saques em caixas eletrônicos da Caixa ou 24h, e a função débito permitirá compras em estabelecimentos e pagamento diretamente com o cartão, sem precisar sacar a quantia.

Serviços

É possível ter acesso aos seguintes serviços bancários gratuitos através do cartão do Auxílio Brasil:

— Pagamento de compras na função débito;

— Dois saques por mês em terminal de autoatendimento, unidade lotérica e/ou correspondente Caixa Aqui;

— Dois saques em bancos 24h por mês;

— Três transferências para contas de outros bancos por mês;

— Transferências ilimitadas para contas da Caixa; e

— Transferências e recebimentos ilimitados via Pix.

Senha

Quando o cartão é entregue, vem junto um porta-cartão com as instruções de como cadastrar a senha.

Dessa forma, o cadastramento da senha deve ser realizado nas agências da Caixa, nas lotéricas ou por meio do aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS), acessando a opção “Criar senha do cartão”.

Só é possível efetuar o desbloqueio do cartão em casas lotéricas ou agências da Caixa.

