Saiba como descobrir se um computador está infectado com vírus ou malware

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

PC com vírus representa um risco à sua privacidade e segurança. (Foto: Reprodução)

Os termos “vírus” e “malware” são frequentemente usados de forma intercambiável, mas há uma distinção técnica significativa entre eles, tornando a questão do malware versus vírus importante. Entretanto, malware ou vírus de computador são programas maliciosos. Saiba como descobrir se um computador está infectado com um ou outro.

Malware é um termo amplo que engloba todos os tipos de softwares maliciosos, independentemente de sua funcionalidade, intenção ou método de distribuição. Por outro lado, um vírus é um tipo específico de malware que se autorreplica, inserindo seu código em outros programas.

Os vírus se propagam ao se anexar a arquivos e programas legítimos e são distribuídos por meio de sites infectados, dispositivos de armazenamento USB e e-mails. Quando a vítima abre um aplicativo ou arquivo infectado, o vírus é ativado. Uma vez ativado, um vírus pode excluir ou criptografar arquivos, modificar aplicativos ou desativar funções do sistema.

Tipos de infecções

Seu computador e rede estão constantemente expostos a uma ampla variedade de ameaças. Aqui estão algumas das categorias mais comuns:

– Vírus: Como já mencionado anteriormente, esses programas maliciosos são desenvolvidos com o objetivo de atacar o seu sistema. Eles se propagam de uma máquina para outra por meio de links compartilhados, arquivos carregados e baixados, ou sites comprometidos. As pessoas acabam disseminando vírus quando compartilham links de maneira descuidada ou não utilizam uma proteção antivírus adequada;

– Worms: São semelhantes aos vírus, porém não requerem intervenção humana para se propagarem. Esses malwares são programados para se moverem autonomamente através da rede de computadores;

– Adware, spyware e ransomware: Esses malwares são projetados para rastrear suas atividades online, coletar dados sobre você e, em alguns casos, até mesmo sequestrar seus dados e exigir um resgate para liberá-los. O adware exibe anúncios indesejados, o spyware monitora suas ações sem seu conhecimento e o ransomware bloqueia seus arquivos até que você pague um resgate.

Essas ameaças representam um perigo significativo para a segurança do seu sistema, exigindo a adoção de medidas preventivas e o uso de soluções de segurança adequadas para proteger seu computador e rede.

Impactos negativos

Um malware tem o potencial de causar impactos negativos em seu sistema, tornando-o vulnerável a fraudes. No entanto, o grau de impacto dependerá do tipo e extensão da infecção. A seguir, listamos algumas das possíveis consequências de uma infecção em seu computador:

– Perda de desempenho: O malware pode sobrecarregar os recursos do sistema, fazendo com que o computador processe as tarefas mais lentamente, levando mais tempo que o normal para concluir as atividades;

– Redução da largura de banda: Alguns vírus e malwares podem consumir toda a largura de banda disponível em conexões de banda larga, resultando em uma conexão de internet instável e lenta;

– Perda de funcionalidades: Em situações extremas, o vírus pode deteriorar o desempenho de seu computador de tal forma que você não poderá mais utilizá-lo;

– Exposição a softwares perigosos adicionais: Alguns malwares têm como objetivo persuadi-lo a baixar softwares ainda mais perigosos;

– Perda de informações: Vírus podem deletar arquivos ou dados armazenados, enquanto alguns malwares podem destruir todo o conteúdo do disco rígido se demandas específicas não forem atendidas;

– Violação de privacidade: Algumas vezes, os vírus buscam coletar informações pessoais para roubo de identidade ou fraude. Isso pode representar um sério risco à sua privacidade de dados, podendo resultar em até mesmo perdas financeiras caso suas contas sejam violadas.

Sete sinais de que você está infectado com malware:

1. PC devagar;

2. Internet lenta;

3. Notificações e pop-ups suspeitos;

4. Processos em execução estranhos;

5. Falta repentina de espaço no disco rígido;

6. Spam enviado de seu endereço de e-mail ou mídia social;

7. Incapacidade de baixar programas antivírus ou atualizações.

E agora, o que fazer?

Se você suspeita que um malware tenha se instalado em seu computador, siga os passos abaixo para removê-lo da sua máquina:

– Primeiramente, pare imediatamente de realizar compras, transações bancárias e qualquer outra atividade online que exija o uso de nomes de usuário, senhas ou informações confidenciais. É essencial que você só retome essas atividades após garantir que seu dispositivo esteja completamente livre de qualquer tipo de malware;

– Verifique se o seu computador possui um software antivírus instalado; caso contrário, faça o download imediatamente e proceda com a instalação;

– Certifique-se de que o seu computador está atualizado. Verifique se todos os softwares, incluindo o sistema operacional, software de segurança, aplicativos e outros, estão devidamente atualizados. Recomenda-se ativar as atualizações automáticas para garantir que o seu computador esteja sempre atualizado;

– Realize uma varredura minuciosa no seu computador em busca de malware. Execute um programa antivírus ou antimalware e remova qualquer item identificado como problema. Algumas opções de ferramentas gratuitas são o Avast, o AVG e o Malwarebytes. Em alguns casos, pode ser necessário reiniciar o dispositivo para que as alterações tenham efeito. Execute outra verificação para garantir que tudo esteja limpo. Se a verificação indicar que não há mais problemas, é provável que a ameaça tenha sido removida com sucesso.

