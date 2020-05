Saúde Saiba como e quando usar o álcool em gel

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução)

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o álcool em gel tornou-se um aliado para combater o vírus, porém, ao mesmo tempo, ele pode ser um risco para adultos tanto como para as crianças. Extremamente inflamável, a chama do álcool em gel é incolor, e por isso, ao usá-lo nas mãos, é preciso esperar secar completamente para se aproximar do fogo, acender fogão, cigarro, churrasqueira, entre outras atividades que envolvem fogo.

“E na quarentena, com as crianças em casa, repletas de energia para gastar, os cuidados devem ser redobrados”, disse o cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Fernando Amato. “Estamos frequentemente pedindo e orientando as crianças a higienizarem as mãos e esquecemos que aquilo é álcool, muito perigoso, passível de provocar queimaduras graves”, explica o especialista.

Confira as dicas do Dr. Fernando Amato:

– Em casa, opte por lavar as mãos com água e sabão;

– Na necessidade de usar o álcool em gel, é muito importante que um adulto supervisione a higienização das crianças;

– Após passar o álcool em gel nas mãos, aguarde secar para retomar às atividades.

