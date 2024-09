Brasil Saiba como ficam as contas dos brasileiros no X após o bloqueio da rede social

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Rede social foi bloqueada após determinação do ministro Alexandre de Moraes Foto: Divulgação Rede social foi bloqueada após determinação do ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O X começou a ficar indisponível na madrugada de sábado (31), após o bloqueio determinado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) foi notificada da decisão e encaminhou o pedido de bloqueio da plataforma para as operadoras do País. Mas, a partir disso, como ficam as contas dos brasileiros na rede?

Segundo o especialista em tecnologia Arthur Igreja, a decisão do que acontecerá com as contas dos usuários no Brasil fica a critério do X. Na sua avaliação, porém, é provável que as contas não sejam deletadas.

“Porque as contas foram feitas por usuários, então, são e-mails e senhas, e isso independe do país em que você está acessando. É uma conta global. Então, a minha estimativa é de que essas contas, e os conteúdos relacionados a elas, são coisas independentes do fato de aquele país ter bloqueado o acesso”, explicou

Igreja citou que o bloqueio de redes sociais está previsto no Marco Civil da Internet, aprovado em 2014. Após a notificação ser feita pelo STF para a Anatel, foi emitido um ofício para os 20 mil provedores de internet no Brasil. “O que esses provedores fazem? Eles estabelecem a conexão dos usuários, das pessoas, a minha conexão a de qualquer brasileiro que esteja usando dentro da sua empresa, dentro da sua casa, no seu smartphone”, prosseguiu o especialista.

“Quando alguém digita o endereço da rede social x.com, está tentando fazer conexão com o servidor da operadora, que vai fazer o link com o servidor do X”, explicou. “O que acontece? Todos esses provedores colocam nas suas listas de sites disponíveis que o X está banido, está fora do ar”, afirmou.

“Então, esse é um procedimento que acontece em inúmeros sites, por exemplo, de download ilegal de filmes, músicas, que estão nessa lista de banimento. E aí, acontece que, quando você tenta acessar, não vai para lugar nenhum justamente porque o endereço está bloqueado. É como se fosse uma rua que fosse fechada”, finalizou Igreja.

