Tecnologia Saiba como recuperar mensagens e conversas apagadas no WhatsApp

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Antes de tudo, é importante ter certeza que você tem um backup ativo no WhatsApp. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em todas as principais plataformas (Android, iPhone e Windows Phone), é possível recuperar mensagens apagas do WhatsApp. Acontece com todo mundo: você está querendo arquivar uma conversa ou exportá-la, mas sem querer apaga suas mensagens importantes. Mas, não tem problema, você consegue recuperar quase tudo.

Funciona da seguinte forma: por padrão, o WhatsApp sempre faz um backup das mensagens, seja localmente ou na nuvem. O procedimento, portanto, faz com que suas conversas de algum backup antigo sejam restauradas. É importante notar que você pode ficar sem as mensagens recentes, mas pode valer a pena se perdeu muita coisa.

Antes de tudo, é importante ter certeza que você tem um backup ativo. Você também pode ver mensagens que foram apagadas por outras pessoas.

Como recuperar mensagens apagadas do WhatsApp no Android

No Android, são duas principais opções de restauração: restaurar um backup no Google Drive ou fazer isso localmente. Vamos precisar induzir a restauração pelo Google Drive. Para fazer isso, siga os passos abaixo:

Entre em Configurações > Aplicativos > WhatsApp > Armazenamento > Limpar dados; Na janela seguinte de confirmação, clique em Ok. Não se preocupe, afinal, há um backup a ser restaurado; Quando você abrir o WhatsApp, precisará entrar com seu número de novo. É importante que esse número seja o mesmo do backup feito. Entre com o número e espere o WhatsApp verificar; Depois, o WhatsApp começará a buscar backups automaticamente. Se o processo demorar muito, vale fechar o aplicativo e abrir novamente para tentar de novo; Aparecerá uma tela de Backup encontrado. Agora é só clicar em Restaurar. Pronto! O conteúdo foi restaurado com sucesso.

Se você quiser recuperar uma mensagem apagada, é importante entender que não se deve apertar em fazer backup antes de restaurar, caso contrário o WhatsApp irá restaurar o backup que você acabou de criar. Esse, como foi feito agora, não terá as mensagens apagadas e não recuperará nada.

Obviamente, é importante que a conta do Google seja a mesma que você fez o backup inicial. Além disso, o número também precisa ser o mesmo. Não é possível transferir conversas de uma conta para outra.

Como recuperar mensagens apagadas do WhatsApp no iOS

No iPhone, só é possível restaurar o backup a partir do iCloud, já que o WhatsApp não trabalha com backup local modificável no iOS. Antes de você ver o passo a passo, é bom ver primeiro se há um backup automático ativo no seu iCloud. Para fazer isso, vá em Ajustes do WhatsApp > Conversas > Backup de Conversas.

Nesta seção, você pode confirmar se há um backup sendo feito das suas conversas – caso não haja, não será possível restaurá-lo, mas você ainda pode ativar o backup para ocorrências futuras. De qualquer forma, também é importante conferir quando o último backup for feito, para se certificar de que ele terá as mensagens que você quer recuperar.

Depois disso, os passos são muito simples: Basta desinstalar o WhatsApp e depois instalar de novo; Na restauração, após você colocar o seu número, o WhatsApp irá detectar que há um backup salvo no iCloud; Depois disso, é só seguir as instruções na tela para restaurar seu histórico de conversas.

Pronto! As mensagens do seu WhatsApp já devem ter sido restauradas com sucesso. É sempre bom lembrar que você precisa estar fazendo login com o mesmo número de telefone, e ter se cadastrado a mesma conta do iCloud no seu iPhone. Isso ocorre porque não é possível restaurar o conteúdo de uma conta em outro número ou vice-versa. Caso você tenha algum problema, acesse esta página para tirar mais dúvidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia