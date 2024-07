Brasil Saiba como vai funcionar o ensino médio agora

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mudanças valem em 2025 para quase 8 mi de estudantes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara dos Deputados aprovou uma nova reforma do ensino médio, após sete anos, afetando quase 8 milhões de alunos já em 2025.

No texto, que vai para a sanção, há redução do espaço para disciplinas optativas e retomada do espaço das clássicas (como Língua Portuguesa). O Enem só muda em 2027.

Separação de disciplinas

A carga horária total definida é de 3 mil horas ao longo dos três anos – 5 horas em cada um dos 200 dias letivos anuais. São 2,4 mil horas de conteúdo básico, comum a todos, somadas a outras 600 horas de disciplinas que o estudante pode escolher, optando por aprofundar os estudos em alguma área específica. A escolha poderá ser entre um dos seguintes itinerários formativos:

* Linguagens e Tecnologias; Matemática e Tecnologias;

* Ciências da Natureza e suas Tecnologias; ou Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Deverão ser ofertados, no mínimo, dois itinerários formativos de áreas diferentes.

Indígena e quilombola

A montagem dos itinerários dependerá de diretrizes nacionais a serem fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, com a participação dos sistemas estaduais de ensino. Precisa ser reconhecida a especificidade da educação indígena e quilombola, com direito ao uso de suas línguas maternas.

Ensino noturno

Uma das mudanças vindas do Senado determina que os Estados deverão manter, na sede de cada um de seus municípios, pelo menos uma escola de sua rede pública com oferta de ensino médio regular no turno noturno. Esse ponto foi mantido.

Formação de professores

Outra mudança acatada prevê apoio do MEC aos sistemas estaduais de educação para o estabelecimento de políticas, programas e projetos de formação continuada dos docentes.

Notório saber

Ao contrário do que queria o governo federal quando enviou o texto original, continua na lei a permissão para que as escolas contratem profissionais de notório saber reconhecido pelos sistemas de ensino, sobretudo para o técnico.

Como fica o Enem

A partir de 2027, o processo seletivo para o ensino superior deverá considerar as diretrizes nacionais de aprofundamento. O estudante terá o direito de optar por uma das áreas de conhecimento, independentemente do itinerário formativo cursado no ensino médio.

Assim, por exemplo, o itinerário poderá ser de Linguagens mais Matemática, e o aluno escolher concorrer normalmente em Ciências Naturais e suas Tecnologias no vestibular. As mudanças no Enem portanto, ficam para 2027.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/saiba-como-vai-funcionar-o-ensino-medio-agora/

Saiba como vai funcionar o ensino médio agora

2024-07-10