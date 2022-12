Notícias Saiba o funcionamento dos estabelecimentos de Porto Alegre neste final de ano

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Transporte público deve ter reforço em itinerários para festa na Orla do Guaíba. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O final de semana de Ano Novo terá horários especiais de funcionamento em diversos estabelecimentos de Porto Alegre. Para quem ainda precisa fazer compras para a ceia de reveillon, o Mercado Público funcionará das 7h30 às 17h e, no domingo (1º), não abre. Já os supermercados devem funcionar até às 20h neste sábado (31). No domingo (1º), devem abrir apenas os que possuem acordos coletivos de trabalho.

No dia 31 de dezembro, o expediente dos funcionários de lojas de shopping, centros comerciais e

galerias está limitado às 18h. Nas lojas de ruas, o fechamento está previsto para às 19h. Conforme o Sindilojas, está proibido o trabalho de empregados no dia 1º de janeiro, salvo nas empresas que possuem regras específicas em acordo coletivo de trabalho firmado com o sindicato laboral.

Os pronto atendimentos e hospitais geridos pelo município, que são o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e o Materno Infantil Presidente Vargas, permanecem abertos 24h. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) estará disponível pelo telefone 192. Da mesma maneira, a Defesa Civil manterá plantão 24 horas no telefone 199 para atendimento de urgências em situação de risco.

As agências dos Correios não funcionam neste sábado. O atendimento só será retomado na

segunda-feira (2). A Central de Atendimento dos Correios (CAC) não terá expediente no dia 31/12, em função do recesso de final de ano. O atendimento será retomado no próximo dia útil.

Sonhando em começar 2023 milionário? Saiba que as lotéricas fecham neste sábado às 17h.

As linhas de ônibus da Capital circulam neste sábado (31) com tabela horária do dia e no domingo (1º), com a tabela de domingo, mas com reforço em alguns itinerários para o Réveillon na Orla do Guaíba. A Trensurb deve seguir as tabelas normais finais de semana.

Festa na Orla

A Empresa de Transporte Público e Circulação (EPTC) informou que irá reforçar bloqueios para a festa da virada na Orla do Guaíba. A partir das 15h do dia 31, haverá bloqueio na avenida Mauá a partir da rua Bento Martins e na Loureiro da Silva em frente à Câmara de Vereadores com desvio para a General Vasco Alves. A área de lazer da Edvaldo Pereira Paiva, com a Rótula das Cuias, que aos finais de semana é aberta às 19h, seguirá fechada até o fim da festa.

Segundo a EPTC, haverá reforço nas linhas da madrugada M98, M10, M21, M31, C5, a fim de reduzir o intervalo entre as viagens. Além disso, foi feita uma extensão no itinerário para ofertar as linhas mais próximas da saída do evento, fazendo com que as pessoas desloquem uma menor distância.

As linhas M98 e M10, no sentido Centro/Bairro, terão ponto de parada no Colégio Parobé. Já M21 e M31, que iriam até o Terminal Parobé, poderão ser acessadas no ponto de ônibus na avenida Mauá com a Bento Martins.

