Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Alta nos preços de passagens aéreas colaborou para o aumento na demanda por viagens de ônibus. (Foto: Divulgação)

As festas deste fim de ano e a solenidade da posse do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para domingo, 1º de janeiro de 2023, ajudaram a elevar as vendas de passagens rodoviárias acima do nível pré-pandemia e aumentaram também a demanda por viagens de avião.

Empresas de transporte de ônibus interestadual registraram um aumento de 8% nas vendas de passagens para o Natal, entre 23 e 26 de dezembro, em relação a 2019, período anterior à pandemia de covid, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), que representa 90 companhias.

“Esse volume tende a aumentar, considerando que muitos passageiros ainda não têm a cultura da compra antecipada”, afirma Letícia Pineschi, porta-voz e conselheira da Abrati.

Nessa última semana de dezembro, empresas de transportes notaram um aumento acima do normal na demanda por passagens para Brasília, nas datas de 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. O setor rodoviário interestadual começou a abrir horários extras para atender a demanda de passageiros para Brasília, informou a Abrati.

“Há uma demanda maior de passagens partindo de Goiás, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro”, diz Pineschi.

Entre as companhias aéreas, a Gol observou alta na demanda para Brasília, especialmente no dia 1º, e incluiu dois voos extras partindo do Rio de Janeiro e de São Paulo na data.

A Latam informou que espera um fluxo de passageiros voando para Brasília de 27 de dezembro a 1º de janeiro até 25% maior do que o registrado no mesmo período de 2021, e 12,4% superior ao mesmo intervalo de 2019. A companhia informou que reforçará a equipe escalada ao longo desses dias.

Alta dos preços

A alta nos preços de passagens aéreas colaborou para o aumento na demanda por viagens de ônibus. Em outubro, houve um aumento real de 13,9% nos preços dos trechos aéreos, em relação ao mesmo mês de 2019. O preço médio do bilhete foi a R$ 638,36, segundo o levantamento mais recente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), divulgado na terça-feira (27).

Somente no Estado de São Paulo, as vendas de passagens de ônibus intermunicipais cresceram 10,7%, entre os dias 23 e 26 de dezembro, na comparação com o mesmo intervalo de 2019, informou o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo (Setpesp). Mais de 175 mil pessoas deixaram a capital paulista, partindo dos terminais rodoviários do Jabaquara, Tietê e da Barra Funda com destino a variadas regiões do Estado, no período natalino.

Até o início de dezembro, a previsão era alcançar um crescimento real de 8% no volume de passagens vendidas no Estado durante o Natal. “Fomos surpreendidos positivamente neste momento de retomada do turismo — um dos setores mais impactados pela pandemia da covid”, diz Gentil Zanovello, presidente do Setpesp. Ele nota que a demanda superou as expectativas, considerando que os dias 24 e 25 de dezembro se resumiram a um fim de semana, enquanto o período de festas dos anos anteriores foi mais prolongado.

Segundo o Setpesp, as associadas ao sindicato representam 95% da demanda intermunicipal de São Paulo. No mercado nacional, nas rotas federais, o Estado de São Paulo representa 48% do total das viagens interestaduais.

O site de vendas de passagens rodoviárias ClickBus informou ter gerado R$ 42 milhões em valor bruto transacionado (GMV, na sigla em inglês) com vendas de 370 mil passagens entre os dias 18 e 24 de dezembro, um resultado 157% superior ao apurado no mesmo período de 2019.

A plataforma de viagens de ônibus colaborativas Buser disse que espera vender 500 mil passagens no mês de dezembro inteiro, o que pode representar um volume até cinco vezes superior ao de 2019.

