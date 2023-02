Porto Alegre Saiba onde se vacinar contra a Covid-19 nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

A Secretaria Municipal de Saúde prossegue com a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (24), em Porto Alegre. Bebês a partir de seis meses até menores de 3 anos podem receber o imunizante.

A aplicação ocorre na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza. O esquema vacinal para este grupo é em três doses: a segunda 28 dias (quatro semanas) após a primeira e a terceira oito semanas após a segunda.

Para crianças e adultos, a vacinação será mantida em diferentes locais. A primeira dose para crianças de 3 e 4 anos será aplicada na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza. Nos mesmos locais, também será aplicada a segunda dose. Crianças entre 3 e 4 anos vacinadas com a Coronavac – que receberam a segunda dose há, pelo menos, quatro meses – podem ter acesso à terceira dose nos mesmos locais.

No caso de crianças a partir de 5 anos, a vacinação poderá ser feita em nove unidades de saúde, com atendimento até as 21h: Álvaro Difini, IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, Santa Marta, São Carlos e Tristeza. Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

Adultos

A imunização para a população a partir de 12 anos irá ocorrer em 37 locais: Shopping João Pessoa (até as 17h) e em 36 unidades de saúde – nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, IAPI, Morro Santana, Navegantes, Ramos, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

Reforço

A quarta dose está disponível para pessoas com idades a partir de 18 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independente da fabricante aplicada anteriormente.

Bivalente

Na próxima segunda-feira (27), inicia a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas com 90 anos ou mais em unidades de saúde. Desde o dia 14, idosos e trabalhadores de instituições de longa permanência estão recebendo a primeira dose da vacina bivalente contra a Covid-19. A aplicação é realizada por equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde.

