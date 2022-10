Brasil Saiba por que 12 de outubro é feriado nacional

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Em 2013, o papa Francisco deu benção a fiéis na Basílica do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Em 2013, o papa Francisco deu benção a fiéis na Basílica do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

País com maior população católica do mundo, com cerca de 130 milhões de adeptos (em torno de 60% da população), o Brasil sempre teve muita influência da tradição dos santos na vida de sua população.

A reverência das festas e celebrações católicas está presente em todas as regiões do Brasil. Tanto que aproximadamente 580 cidades brasileiras têm nomes de santo ou santa, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios. Isso equivale a 10% das cidades do País. Os dois primeiros nomes do Brasil – Terra de Santa Cruz e Terra de Vera Cruz – também aludem à tradição católica.

Assim, a escolha de Nossa Senhora Aparecida para padroeira do Brasil se deu de forma natural. A população já considerava a santa como sua padroeira desde o século 18. Mas foi a visita do Papa João Paulo II ao País, em 1980, que ajudou a consagrar o 12 de outubro, dia da padroeira, como feriado Nacional. Carinhosamente chamado de “João de Deus” pelos brasileiros, o papa chegou ao Brasil em 30 de junho de 1980 e fez seu tradicional gesto de beijar o solo, ao desembarcar em Brasília.

João Paulo II foi recebido pelo então presidente da República João Batista Figueiredo, o último dos generais a comandar o País no ciclo da ditadura militar iniciado em 1964. Em um misto de devoção com gesto calculado para melhorar os baixos índices de popularidade de seu governo, Figueiredo editou no mesmo dia um decreto que transformava o dia da padroeira em feriado nacional.

Assim, o primeiro feriado de Nossa Senhora Aparecida foi comemorado em 12 de outubro de 1980. Mas a igreja católica já havia consagrado a santa como padroeira do País desde 1930, por decreto assinado pelo Papa Pio XI em 16 de julho daquele ano. O gesto papal apenas confirma a escolha da população católica brasileira, que há muito havia escolhido a santa como patrona do país.

Em 1953, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) definiu o 12 de outubro como dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida.

A tradição diz que em outubro de 1717, os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia trabalhavam no rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Não haviam conseguido retirar nenhum peixe das águas após várias tentativas. Ao puxarem a rede, veio presa uma imagem de que seria de Nossa Senhora da Conceição, feita em terracota.

A imagem, de 2,5 kg, tinha 36 cm de altura, mas estava quebrada. Conta-se que depois de retirar a imagem da rede, os pescadores tiveram a pescaria mais abundante de suas vidas. Os pedaços da estátua foram colados com cera por familiares dos pescadores como forma de agradecimento ao milagre dos peixes. A imagem passou a ser cultuada como “aparecida”, por ter surgido por acaso. O nome pegou.

O município de Aparecida, que faz alusão à santa, só foi fundado em 1928. Assim como as imagens de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição e outras, Nossa Senhora Aparecida é uma representação da Virgem Maria, mãe de Jesus. O fato de a santa ter nomes diferentes indica em geral o local em que começou a ser cultuada. Menos no Brasil, onde a “aparição” da imagem deu origem ao nome.

