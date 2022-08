Saúde Saiba quais alimentos prendem ou soltam o intestino

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

Nutricionista detalha o papel das fibras no funcionamento do intestino. (Foto: Reprodução)

Quem tem o intestino desregulado precisa prestar atenção extra ao que come. Embora não existam alimentos que, por si só, prendam ou soltem o trânsito intestinal, sabe-se que uma dieta rica em fibras é a principal aliada para derrotar a constipação.

A nutricionista Ana Luisa Nunes (Universidade Federal de Minas Gerais) destaca que hábitos ruins, como o sono desregulado, também podem interferir na questão. Mas dá dicas para que ao menos a sua dieta esteja nos trilhos.

O que solta o intestino

Frutas

Algumas frutas são especialmente ricas em fibras, como mamão, laranja e manga. Embora sozinhas não tenham tanta expressividade na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (Taco), elas formam um bolo fecal macio e “fácil de ser empurrado” pelos movimentos naturais do intestino (movimentos peristálticos).

Vegetais crus e folhosos

Vegetais crus, como cenoura, tomate e pepino, além dos folhosos, como alface e couve, são boas opções. O efeito é similar ao das frutas, também por formar um bolo macio e que é mais fácil de ser empurrado pelos movimentos peristálticos. Além disso, muitos deles têm grande absorção de água, o que facilita o processo intestinal.

Feijão

Alguns grãos, como o feijão, as chamadas leguminosas, têm o mesmo efeito de frutas e vegetais. De acordo com a Taco, em 100 gramas do alimento, o feijão carioca e o preto têm 8g de fibras. O roxo possui até mais, com 11g. Atendem bem à necessidade diária de 25g.

O que prende o intestino

Baixo consumo de água

O hábito de beber água é decisivo. Isso porque ela auxilia na lubrificação das paredes intestinais e na movimentação do bolo fecal. Quando não é consumida, os movimentos peristálticos não conseguem empurrar esse bolo ao destino final.

Alimentos açucarados

Alimentos açucarados, como doces, bolos e refrigerantes, se consumidos em excesso, podem ajudar a prender o intestino, em razão da formação de um bolo fecal seco e endurecido, logo, preso.

Alimentos oleosos e gordurosos

As frituras também podem ser vilãs. Assim como os açucarados, são alimentos que possuem ausência quase total de fibras e, em excesso, podem ser problemáticas. O mesmo vale para carnes processadas, como linguiça, bacon, salsicha e presunto, além de empanados e comidas prontas congeladas.

