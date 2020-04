O oncologista Nelson Teich foi anunciado na quinta-feira (16) pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro da Saúde em substituição a Luiz Henrique Mandetta.

Em pronunciamento no Palácio do Planalto, Teich afirmou que não haverá “definição brusca” sobre o isolamento social no combate ao coronavírus. Em artigo publicado neste mês, ele defendeu o isolamento social horizontal.

Teich foi o responsável, nos anos 1990, pela fundação do Centro de Oncologia Integrado (Grupo COI), onde atuou até 2018. Segundo o perfil dele em uma rede social, o médico trabalha como consultor em gestão de saúde.

De setembro do ano passado até janeiro deste ano, também de acordo com o perfil, Teich prestou orientações à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, comandada por Denizar Vianna.

O novo ministro é formado em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Teich foi residente de Oncologia no Instituto Nacional do Câncer. Na sequência, focou sua formação na área de gestão da saúde, ao cursar um MBA na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um mestrado na Universidade de York (Reino Unido) voltados para o tema.

Em 2010 e 2011, ele prestou consultoria para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, também focada em gestão da saúde. Teich foi um dos sócios-fundadores do MDI Instituto de Educação e Pesquisa, onde foi sócio do atual secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Denizar Vianna.