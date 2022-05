Mundo Saiba quem são os “traidores” da guerra de Putin

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Desafetos abandonam barco por discordar dos rumos ditados por presidente russo na Ucrânia. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diante do rumo desastroso que três meses de guerra da Ucrânia impuseram à Rússia, vozes dissidentes começam a ecoar no Kremlin, como a que se ouviu na última segunda-feira (23) do diplomata veterano Boris Bondarev, conselheiro da missão das Nações Unidas em Genebra. “Nunca tive tanta vergonha do meu país”, resumiu, em sua carta de demissão.

Bondarev se soma a uns poucos corajosos que contestaram o jogo idealizado por Vladimir Putin para arrasar o país vizinho sob a amena denominação de operação militar especial. Além de uma dura declaração na qual justificava sua decisão, saiu atirando contra o governo em entrevistas à imprensa estrangeira.

“Quando você vê que seu país está fazendo as piores coisas e, sendo um funcionário público, você está de alguma forma relacionado a isso, é sua decisão apenas encerrar a conexão com o governo. Todos devemos ser responsáveis. E não quero ter nenhuma responsabilidade pelo que não aprovo”, afirmou ao jornal britânico “The Guardian”.

Ao “The New York Times”, ele estendeu a responsabilidade da guerra não apenas a Putin e ao chanceler Sergei Lavrov, mas aos diplomatas, “cúmplices em fazer parecer que Putin poderia alcançar uma vitória fácil na Ucrânia”.

O agora ex-conselheiro da missão russa em Genebra ressaltou não estar sozinho. Outros diplomatas corroboram suas opiniões, mas ele acredita que, por medo ou influência da propaganda estatal, não seguirão seu exemplo. “Hoje, o Ministério das Relações Exteriores não é sobre diplomacia. É tudo sobre belicismo, mentiras e ódio.”

Os sinais de dissensão no Kremlin ainda são incipientes para abalar a poderosa estrutura montada há 20 anos pelo presidente em torno de si próprio.

Veja a seguir outros exemplos de altos funcionários que desertaram e saíram da esfera de influência de Putin desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.

Anatoly Chubais

Idealizador das privatizações na década de 1990, Chubais era, até março passado, assessor direto de Putin, que o nomeou encarregado especial para o Clima. Ex-vice-premiê de Boris Yeltsin, foi ele quem ofereceu o primeiro emprego no Kremlin ao ex-agente da KGB que transformou a hierarquia de poder na Rússia.

Chubais chefiou a empresa estatal de tecnologia Rusnano até 2008 e é considerado o pai dos oligarcas. Após a invasão russa na Ucrânia, o dirigente, de 66 anos, expressou o seu desagrado às ações de Putin e se demitiu. Deixou o país aparentemente por medo de represálias, mas, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o fez por vontade própria.

Igor Volobuev

Nascido na Ucrânia, ex-vice-presidente do banco russo Gazprombank, fugiu da Rússia para o país natal, assim que a ofensiva em seu país começou, com o objetivo de aderir à resistência contra Putin.

Já em Kiev, declarou que o presidente russo está levando o país à catástrofe e deveria ser enforcado. Volobuev contou ter se oposto à anexação da Crimeia, há oito anos, mas optou pelo bem-estar da família para manter-se em silêncio.

Os vídeos de bombardeios enviados por amigos de infância o levaram a desertar, poucos dias após o início da guerra.

Arkady Dvorkovich

Ex-assessor do Kremlin e ex-vice-primeiro-ministro, Dvorkovich se demitiu da Fundação Skolkovo, que investe em startups na área de petróleo e gás. Também presidente da Federação Internacional de Xadrez, ele manifestou seu desagrado logo no início da guerra, em uma entrevista à revista americana “Mother Jones”.

“As guerras matam esperanças e aspirações, congelam e destroem relações e ligações.”

Suas declarações enfureceram Putin, que fez um discurso endereçado aos traidores, a quem chamou de escória. “O povo russo será capaz de distinguir os patriotas dos traidores e cuspi-los como um mosquito que acidentalmente voou em suas bocas.” Os zunidos desses insetos, no entanto, têm sido estridentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo