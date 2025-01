Mundo Saiba quem vai, quem quer ir e quem não vai à posse de Trump, na segunda-feira

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O presidente Lula não comparecerá ao evento porque os Estados Unidos não costumam receber líderes de governos em posses presidenciais. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cobrado a apresentar um “convite formal” para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aguarda uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a liberação para comparecer à cerimônia. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será representado pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, de acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência.

O presidente não comparecerá ao evento porque os Estados Unidos não costumam receber líderes de governos em posses presidenciais. Por exemplo, na posse de Barack Obama, em 2009, nenhum presidente de país estrangeiro foi convidado. Os convites são direcionados aos embaixadores.

“Cabe esclarecer que, por costume local, são convidados para as posses dos presidentes dos Estados Unidos os embaixadores”, informou a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom).

Nas redes sociais, Lula parabenizou Trump logo após o resultado das eleições no ano passado. No comunicado, Lula afirmou que a democracia é “a voz do povo” e que ela deve ser “sempre respeitada”.

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro está com o passaporte retido pela Justiça e precisa de autorização do STF para participar da posse, marcada para o dia 20, em Washington.

Antes de tomar uma decisão, Moraes pediu que o ex-presidente comprove que está na lista de convidados. “A mensagem foi enviada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado (…) e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado”, escreveu o ministro.

Em resposta, a defesa do ex-chefe do Executivo federal apresentou uma série de capturas de tela para provar que o endereço do remetente está registrado com o mesmo domínio da equipe responsável pelo comitê do republicano.

O ex-presidente está com o passaporte retido desde 8 de fevereiro de 2024, quando foi alvo da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, por suspeita de envolvimento em um plano de golpe após as eleições de 2022. O ex-presidente foi indiciado no caso.

A apreensão do passaporte é uma medida cautelar para evitar a fuga do investigado durante o inquérito e o processo. Bolsonaro já afirmou, em entrevistas, que se sente “perseguido” pela Justiça e não descarta o refúgio em uma embaixada.

Comitiva

Além de Bolsonaro, a oposição ao governo Lula organiza uma comitiva de 39 deputados que se mostraram interessados em viajar para o evento que ocorrerá no dia 20 deste mês.

A comitiva de deputados brasileiros está sendo organizada pelos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e Bia Kicis (PL-SP). Até o momento, 39 parlamentares já demonstraram interesse em acompanhar a cerimônia em Washington, nos Estados Unidos.

Entre os deputados interessados em participar da posse de Trump, oito fazem parte de partidos da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cinco deputados do União Brasil já demonstraram interesse em acompanhar a comitiva.

A deputada Mayra Pinheiro (PL-CE), que ficou conhecida como “Capitã Cloroquina”, é uma das parlamentares que demonstrou interesse em participar da cerimônia. Ela fez parte de uma comitiva da Câmara que acompanhou, em novembro passado, a apuração dos votos das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Na ocasião, a deputada publicou em suas redes sociais que estava no país “a convite” do Instituto de Estudos Políticos, que seria vinculado à Universidade George Washington. Embora fale em convite, a presença dela não foi cortesia e a parlamentar usou verba pública para pagar suas despesas.

A participação no programa montado para o acompanhamento da apuração dos votos nos EUA custou 1.740 dólares, o equivalente a R$ 10,4 mil, em cotação do início de dezembro. Deste valor, R$ 9,1 mil foram ressarcidos pela cota, que é uma verba dedicada ao financiamento de atividades diversas dos deputados federais, entre as quais “a participação do parlamentar em cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres”, como estipula o Regimento Interno da Casa.

— Veja os deputados que demonstraram interesse em acompanhar a posse de Trump:

* Paulo Bilynskyj (PL-SP)

* Gustavo Gayer (PL-GO)

* Zé Trovão (PL-SC)

* Capitão Alden (PL-BA)

* Fernando Máximo (União-RO)

* Mayra Pinheiro (PL-CE)

* Giovani Cherini (PL-RS)

* Cristiane Lopes (União-RO)

* Coronel Ulysses (União-AC)

* Daniela Reinehr (PL-SC)

* Rodolfo Nogueira (PL-MS)

* Delegado Caveira (PL-PA)

* Dayany Bittencourt (União-CE)

* Coronel Fernanda (PL-MT)

* Fernando Rodolfo (PL-PE)

* Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

* Coronel Meira (PL-PE)

* Marcelo Moraes (PL-RS)

* Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

* Carla Zambelli (PL-SP)

* Pastor Marco Feliciano (PL-SP)

* Vermelho Maria (PL-PR)

* Silvia Waiãpi (PL-AP)

* José Medeiros (PL-MT)

* Daniel José (Podemos-SP)

* Pedro Lupion (PP-PR)

* Maurício Marcon (Podemos-RS)

* Gilvan da Federal (PL-ES)

* Evair de Melo (PP-ES)

* Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

* Messias Donato (Republicanos-ES)

* Sargento Gonçalves (PL-RN)

* Capitão Alberto Neto (PL-AM)

* Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

* Bia Kicis (PL-DF)

* Filipe Barros (PL-PR)

* Rodrigo Valadares (União-SE)

* Marcel van Hattem (Novo-RS)

* Mauricio do Vôlei (PL-MG). (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/saiba-quem-vai-quem-quer-ir-e-quem-nao-vai-a-posse-de-trump-na-segunda-feira/

Saiba quem vai, quem quer ir e quem não vai à posse de Trump, na segunda-feira

2025-01-14