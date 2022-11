Tecnologia Saiba se é seguro utilizar a versão alternativa do Instagram

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











o Aero Insta é uma versão alternativa que permite a navegação anônima e desabilita a visualização de stories. Foto: Reprodução o Aero Insta é uma versão alternativa que permite a navegação anônima e desabilita a visualização de stories. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os mods (APKs) do Instagram são versões alternativas que permitem os usuários do sistema Android a terem recursos que o aplicativo oficial não oferece.

Apesar das funcionalidades serem bastante atraentes, já que é permitido fazer uma navegação anônima, eles podem oferecer riscos para quem se arrisca a usá-los.

Geralmente, os APKs do Instagram oferecem funcionalidades que já são muito solicitadas pelos usuários da plataforma, por isso são tão chamativas. Por exemplo, o Aero Insta (https://aeroinsta.com/) é uma versão alternativa que permite a navegação anônima e desabilita a visualização de stories.

Além disso, ele também permite que os usuários façam: download de vídeos e fotos; desativem os anúncios do feed; e mudança de cores da plataforma.

O GB Instagram é outra versão alternativa do Instagram, que oferece quase os mesmos recursos do anterior, porém, nele é possível saber quais perfis estão te seguindo de volta. Ele também oferece tradução automática em postagens em outros idiomas.

Por último, o Instander também oferece basicamente os mesmos recursos dos outros aplicativos alternativos do Instagram, porém, ele conta com uma capacidade melhor de download de conteúdos.

Afinal, é seguro?

As versões alternativas do Instagram modificam e alteram as configurações de seguranças dos smartphones para permitir a instalação de outras fontes, podendo deixar o sistema vulnerável a ameaças.

Ademais, esses aplicativos violam os termos e condições de uso dos aplicativos originais, podendo gerar o banimento do usuário na rede social.

Portanto, os APKs do Instagram são versões alternativas ao aplicativo oficial, e oferecem recursos que a plataforma original não disponibiliza.

O usuário precisa recorrer a sites desconhecidos para fazer o download dessas versões, o que pode ser uma ação perigosa aos usuários, pois podem conter softwares maliciosos escondidos.

Em suma, os usuários que utilizam essas versões modificadas do Instagram podem ter os seus dados e arquivos roubados. Logo, não é seguro fazer o download dessas versões.

Percurso

Novembro iniciou com o Twitter demitindo sumariamente metade de sua força de trabalho global, algo como 3.700 funcionários. Cinco dias depois, foi a vez da Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, colocar na rua nada menos que 11 mil profissionais, equivalente a 13% de seu quadro no mundo. Isso vem deixando muita gente apreensiva com um possível novo “estouro da bolha ponto-com”, como o que aconteceu no ano 2000. Afinal, esses números maiúsculos demonstram que mesmo empresas poderosíssimas são suscetíveis a erros de administração.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia