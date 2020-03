Inter “Saio com as portas abertas”, declara Ricardo Colbachini após desligamento do Inter

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Ex-auxiliar técnico relatou bastidores da saída e projetou os próximos passos na carreira Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Após a extinção da equipe e da comissão técnica do sub-23, o Inter também anunciou as saídas de mais dois profissionais: o auxiliar técnico Ricardo Colbachini e do auxiliar de preparação física, André Volpe. Em entrevista à Rádio Grenal, Colbachini, que chegou a comandar a equipe principal em algumas oportunidades, falou sobre o seu desligamento do clube e as projeções para o futuro da carreira.

“Fui chamado pelo Rodrigo e pelo Alessandro, são dois profissionais que eu tenho uma admiração grande. Falaram que estavam chateados mas que tinham que fazer isso pela quantidade de pessoas na comissão técnica”, explicou o profissional.

Colbachini ainda declarou que sabia da possibilidade de desligamento, mas destacou que deixa o clube de “portas abertas” e vê o episódio como uma transição para começar a trabalhar com treinador de uma equipe profissional: “Tinha bastante gente na comissão técnica permanente. Pode abrir caminho para eu buscar outros objetivos e iniciar minha caminhada como técnico de um time profissional. Minha ideia continuar no profissional, como treinador. E fazer de vez essa transição. Tive na base conquistas em quase todas competições que participei. Uma interrupção tranquila. A gente sempre gostaria de continuar contribuindo. Mas entendo. Saio com as portas abertas.”

Sobre o futuro, o profissional declarou que não recebeu contato de nenhum clube, especialmente do Juventude, que foi especulado como opção: “Não, ainda não. Mas é um grande clube. Acabei saindo hoje à tarde e a partir de agora vamos buscar outras situações.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

