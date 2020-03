Inter Inter promove reestruturação na base e extingue ‘time B’

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Por meio de nota, o Inter anunciou mudanças nas suas categorias de base. Por meio de reestruturação, o clube optou pela extinção do time sub-23, o chamado ‘time B’. Assim, o sub-20 será o último estágio antes do atleta alçar a equipe principal.

Conforme o comunicado, a mudança é em vista à consultoria Double Pass e ainda “em alinhamento com a tendência mundial, acreditando na precocidade na formação e maior aproveitamento de atletas da base”. Com o encerramento das atividades do time B, os profissionais de comissão técnica e apoio foram liberados.

O Inter formalizou contrato com a Double Pass ainda em 2018. A empresa belga é responsável direta pela consultoria e aplicação de novos métodos em entidades, federações e clubes. Um dos principais cases de sucesso foi o trabalho realizado com a Federação Alemã, na reformulação do conceito de formação e de jogo das categorias de base do país. Em 2014, a Seleção conquistou o título mundial, na Copa do Mundo disputada no Brasil.

No ano passado, o time sub-23 conquistou o segundo título no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, ao vencer o Grêmio.

