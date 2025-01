Política Salário de Lula, parlamentares e ministros vai para mais de R$ 46 mil

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e o procurador-geral da República também receberão o aumento salarial

O salário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de ministros do governo e de parlamentares do Congresso vai subir para R$ 46.366,19 a partir de sábado, 1º de fevereiro.

O valor representa um aumento de 5,36% em relação ao salário que receberam até janeiro deste ano e equivale a mais de 30 salários mínimos. Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e o procurador-geral da República também receberão o aumento salarial.

O reajuste está previsto em lei aprovada no Congresso em dezembro de 2022 e previa um aumento escalonado, realizado em quatro etapas. Os salários tiveram reajustes em janeiro e abril de 2023, fevereiro de 2024 e, por último, 1º fevereiro de 2025.

Em janeiro de 2023 o salário passou para R$ 39.293,32

Em abril de 2023, o valor subiu para R$ 41.650,92

Já em fevereiro de 2024 passaram a receber R$ 44.008,52 por mês.

A medida igualou os salários de parlamentares e autoridades do Executivo ao dos integrantes do STF. Em 2022, quando a proposta foi aprovada, o chefe do Executivo, o vice e seus ministros recebiam por mês R$ 30.934,70. O aumento total será cerca de 50%.

Já os parlamentares recebiam R$ 33.763,00 ao mês na época e terão um reajuste de 37% no salário. O salário dos ministros do Supremo e do chefe da PGR vai ter um reajuste final de 18%. O salário era de R$ 39.293,32 em dezembro de 2022.

O objetivo do projeto era manter o equilíbrio remuneratório entre as autoridades máximas dos Poderes da República. O último aumento para presidente, vice, ministros e parlamentares tinha sido em 2014.

Os salários dos magistrados da Suprema Corte servem de teto para toda a administração pública. Ou seja, nenhum servidor pode ganhar mais que um ministro do STF.

