Grêmio Atacante Shashá renova contrato com o Grêmio

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A atleta tem longa trajetória no Tricolor e teve vínculo estendido por mais um ano com o clube Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atacante Shashá é mais um nome da lista de renovações das Gurias Gremistas. Bicampeã Gaúcha e campeã da Brasil Ladies Cup, ela teve o nome confirmado para a temporada de 2025. A atleta tem longa trajetória no Tricolor e teve vínculo estendido por mais um ano com o clube.

A jogadora foi contratada no início de 2023, vinda do São Paulo-SP, em um retorno ao Clube após passagem em 2017 – ano da retomada do Futebol Feminino do Grêmio. Naquela ocasião, atuou em 27 jogos e marcou 21 vezes pelo Imortal.

Gaúcha, natural da cidade de Pelotas, Shaiane Madeira Pedrozo iniciou a trajetória no futebol em 2008, aos 14 anos, no Esporte Clube Pelotas. Ainda em sua história, teve passagem pela Seleção Brasileira Sub-16, pelo Rio Grande-RS (2010-2011), pelo Sorocaba-SP (2011) e pelo Internacional (2018-2021).

Aos 30 anos, Shashá já acumula mais de 50 jogos com a camisa do Grêmio e foi peça-chave do elenco nas conquistas recentes. Foi autora de um dos gols no jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho Feminino 2024, em clássico Gre-Nal no Beira-Rio, colocando o Tricolor em vantagem para o duelo de volta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/atacante-shasha-renova-contrato-com-o-gremio/

Atacante Shashá renova contrato com o Grêmio

2025-01-30