A mulher suspeita de matar três pessoas com um bolo envenenado, em Torres, no Litoral Norte gaúcho, teve a prisão temporária prorrogada por mais 30 dias.

A decisão é do Juiz de Direito Jefferson Torelly Riegel, em substituição na 1ª Vara Criminal da Comarca local, proferida nesta quinta-feira (30). A mulher está detida no Presídio Estadual Feminino do município litorâneo.

Três pessoas da mesma família morreram após comer um bolo natalino, reunidas em uma casa para o café da tarde, nas vésperas do Natal. Os resultados de exames laboratoriais apontaram a presença de arsênio no sangue e na urina das vítimas fatais e também dos sobreviventes, entre eles, a mulher que preparou o doce.

