Colunistas Salve o 4 de novembro, Dia do Oficial R/2 do Exército Brasileiro

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em 4 de novembro, o Exército Brasileiro celebra o Dia do Oficial da Reserva (R/2) Foto: Divulgação/Exército Em 4 de novembro, o Exército Brasileiro celebra o Dia do Oficial da Reserva (R/2). (Foto: Divulgação/Exército) Foto: Divulgação/Exército

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Senhores Oficiais R/2!

Salve o 4 de novembro, Dia do Oficial R/2 do Exército Brasileiro.

É desta forma que hoje queremos homenagear nosso patrono o Ten. Cel. Luiz de Araújo Correia Lima, data esta oficializada pela portaria n° 429 de 2006 do Cmt do Exército. Um visionário que, diante da tragédia da 1ª Guerra Mundial, percebendo as deficiências das FFAA à época, caso a nação viesse a ser diretamente envolvida em um conflito, concebeu o que vieram a se tornar os Centros de Preparação Oficiais da Reserva.

Uma reserva mobilizável, qualificada e preparada para liderar as tropas no combate e que teve seu batismo de fogo com a Força Expedicionária Brasileira no TO da Itália, onde heróis como o Ten R/2 Apollo Miguel Rezk, dentre outros, honraram com sua coragem, destemor, compromisso com a Pátria e, com seu sangue, a honra nacional.

Desde lá, os Oficiais R/2 formados pelos CPOR e NPOR continuam a fazer crescer um seleto grupo de líderes cuja formação intelectual, profissional e militar os capacita a ser um ELO (toda corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco) de ligação entre a sociedade civil e os militares da ativa, intercambiando anseios, apoio, valores cívicos e patrióticos. Ao longo destes anos, vivemos sucessos e frustrações.

Compartilhamos alegrias e dores. Vivemos momentos conturbados quando a título de progresso “valores” são reinterpretados, a história é reescrita e, se nos deixarmos levar pelas emoções e não pela razão, nosso ELO enfraquece e, com ele, toda a corrente. SOMOS a RESERVA ATIVA, e os convido a repetir um gesto que, creio, fez parte da Declaração de Asp. Oficial da Reserva dos mais antigos, quando precedendo nosso juramento executávamos o “Apresentar Armas”, quando da Chamada do Ten Cel Correia Lima respondendo a viva voz, a cada movimento do comando “PRE SEN TE” para então prestar nosso juramento.

Quero então, na data de hoje, além de parabenizar a todos os Oficiais R/2 do RS, pela passagem de sua data, realizar em alto e bom som, a chamada que faço a todos: “RESERVA ATIVA BRASIL” na certeza de que a resposta vibrante e compassada será “PRE SEN TE”.

* Júlio Cesar Hilzendeger, 2° Ten R/2 Inf 1975, Presidente da AOR/2-RS

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/salve-o-4-de-novembro-dia-do-oficial-r-2-do-exercito-brasileiro/

Salve o 4 de novembro, Dia do Oficial R/2 do Exército Brasileiro

2024-11-04