Polícia Traficante que engoliu mais de 20 cápsulas com drogas é preso em ônibus no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Raio-x identificou a presença de cápsulas com drogas dentro do corpo do criminoso. (Foto: PRF/Divulgação)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um traficante que transportava drogas no interior do próprio corpo em um ônibus na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari.

Conforme a PRF, o criminoso engoliu mais de 20 cápsulas de entorpecentes. Parte das drogas foi encontrada na sua mochila, já que o homem acabou expelindo antes que completasse a viagem. A prisão ocorreu na noite de domingo (3).

O ônibus viajava de Cascavel (PR) a Porto Alegre. Durante fiscalização no veículo, o passageiro, de 32 anos, despertou a atenção dos policiais. Ao revistarem a bagagem do suspeito, os agentes encontraram aproximadamente 100 gramas de haxixe.

Os policiais também perceberam um forte odor de fezes vindo de uma sacola, o que levantou suspeitas de que o homem poderia estar utilizando o próprio corpo para transportar drogas. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde um exame de raio-x revelou a presença de 21 cápsulas no seu organismo.

Ao longo da madrugada desta segunda (4), o homem expeliu 13 delas no local e permaneceu internado até a expulsão completa das substâncias.

O traficante, natural de Marques de Souza, já possuía antecedentes criminais por lesão corporal, vias de fato, ameaça e dano ao patrimônio.

