Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Cantor sofreu uma queda no seu apartamento, em São Paulo Foto: Divulgação Cantor sofreu uma queda no seu apartamento, em São Paulo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O cantor, ator e apresentador Agnaldo Rayol morreu, aos 86 anos, na madrugada desta segunda-feira (4), em São Paulo, após sofrer uma queda no seu apartamento, no bairro Santana.

A informação foi confirmada pela assessoria do artista, conhecido pelo repertório romântico. O cantor estava acompanhado de um cuidador. Quando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, ele ainda estava lúcido e foi levado ao Hospital HSANP com um corte na cabeça, mas não resistiu.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada. Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio”, afirmaram familiares do artista em nota.

Natural do Rio de Janeiro, Rayol começou a chamar a atenção pela icônica voz aos 8 anos, na Rádio Nacional. Aos 12, ele estreou na tela dos cinemas. Em 1968, protagonizou o filme “Agnaldo, Perigo à Vista!”.

Neto de italianos da Calábria, Rayol tinha uma voz de barítono e alcançou o auge da carreira na década de 1960, quando apresentou programas de televisão próprios como “Agnaldo Rayol Show” e “Corte Rayol Show”, ao lado de Renato Corte Real, na TV Record.

Entre os maiores sucesso do artista, estão suas interpretações de canções italianas, tais como “Mia Gioconda” e “Tormento D’Amore”. Ele também atuou em novelas.

