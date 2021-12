Tecnologia Samsung retoma possibilidade de download do Android 12 após falhas em celulares dobráveis

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

Novo sistema ainda não tem previsão de chegar aos modelos brasileiros. (Foto: Reprodução)

Após suspender a distribuição do Android 12 por uma semana, a Samsung voltou a disponibilizar a possibilidade de download da nova interface One UI 4 para os celulares dobráveis Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Vale lembrar que a medida, por enquanto, é válida apenas na Coréia do Sul, o primeiro país a receber a novidade.

A Samsung interrompeu o download do update após usuários relatarem. Com o retorno da distribuição, tudo leva a crer que a fabricante coreana já tenha solucionado as falhas no sistema operacional.

A companhia liberou uma compilação mais estável do sistema operacional do Google, que está sob o código BUL4. O software, desta forma, traz a versão Beta lançada recentemente, a ZUL4, e as devidas correções.

Esse update vem com a nova interface One UI 4, que também já está disponível na linha Galaxy S21 em diversas partes do mundo, sem nenhum problema grave durante o período de atualização, ao contrário da linha Z.

A Samsung não fez qualquer anúncio oficial sobre a retomada do download, porém, o site XDA Developers encontrou, no fórum oficial da fabricante, novas postagens de alguns usuários dizendo que já estavam conseguindo atualizar. O portal também afirma que a versão estável do One UI 4 já pode ser baixada em alguns outros países, sem precisar quais foram contemplados.

A propagação deve ocorrer aos poucos, de região para região, para que não sobrecarregue os servidores, até que a Samsung tenha segurança de que não há mais bugs graves. Esse método cuidadoso é comum e ocorre sempre que há uma nova grande atualização do sistema.

Vale lembrar que, quando o Android 12 com One UI 4 chegou ao Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, no começo de dezembro, diversos usuários relataram queixas sérias sobre a atualização, como travamento, celulares que entraram em modo de recuperação, problemas com a câmera, entre outros.

