Porto Alegre Samu recebe doação de protetores faciais para profissionais

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Equipamentos foram confeccionados no Tecnosinos. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Equipamentos foram confeccionados no Tecnosinos. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) recebeu a doação de 15 protetores faciais confeccionados no Ecossistema de Inovação da Unisinos – Tecnosinos. Os equipamentos de proteção individual são recomendados para a face e de uso complementar às máscaras utilizadas por médicos e enfermeiros.

Os protetores faciais são produzidos utilizando duas impressoras 3D instaladas nos laboratórios da Unitec (Unidade de Inovação e Tecnologia). “Esta é uma solução que chega direto em quem está na linha de frente no tratamento aos pacientes da Covid-19. Toda a ajuda é muito bem-vinda neste momento”, avalia o assessor técnico da Coordenação de Urgências da Secretaria Municipal de Saúde, Roibison Portela Monteiro. Ele salienta que tais equipamentos são de extrema importância para uso o dos profissionais que atuam na assistência, muito em função da escassez verificada no mercado, pois existe uma procura muito grande por equipamentos de proteção individual.

“Nosso ecossistema está junto, focado e estruturado na busca de soluções inovadoras para este momento”, ressalta a diretora do Tecnosinos, Susana Kakuta. Os insumos estão sendo doados por empresas, startups e funcionários do Tecnosinos, pela Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo e pela Unisinos. O projeto conta com apoio das Escolas de Saúde e Politécnica da universidade. Empresas e pessoas interessadas em ajudar devem entrar em contato com a Tecnosinos pelo telefone (51) 99729-9001 ou pelo e-mail unitec@unisinos.br.

