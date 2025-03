Inter Santos desiste da negociação por Thiago Maia: “Está encerrada… muito desgaste”

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Agora, a diretoria colorada deve avaliar os próximos passos para o pagamento ao Flamengo ou uma possível nova negociação no meio do ano. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Santos não fará uma nova tentativa de contratar Thiago Maia, que está no Internacional, apesar da reabertura da janela de transferências. O presidente Marcelo Teixeira descartou qualquer nova investida, citando dificuldades financeiras e o desgaste nas tratativas com Internacional e Flamengo.

“Já antecipo que, na questão Thiago Maia, pelo Santos, está encerrada. Não temos mais nada a negociar. Houve desgaste na primeira negociação com o Inter, e depois surgiram novas críticas do Flamengo.”, afirmou Teixeira à Santa Cecília TV.

O clube paulista tentou viabilizar a chegada do volante desde janeiro e chegou a um acordo com o Internacional para assumir uma dívida de 4 milhões de euros (R$ 24,5 milhões) do Colorado com o Flamengo.

No entanto, a falta de garantias bancárias fez com que o Rubro-Negro vetasse a transferência. Enquanto isso, o Internacional se reapresenta nesta terça-feira (11), no CT Parque Gigante.

O jogador chegou ao Beira-Rio em janeiro e foi um dos reforços mais importantes do Colorado para 2025. Agora, a diretoria colorada deve avaliar os próximos passos para o pagamento ao Flamengo ou uma possível nova negociação no meio do ano.

Ainda não há confirmação se Thiago Maia estará disponível para a decisão do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, no próximo fim de semana, onde o Colorado leva vantagem e pode erguer a taça.

Internacional em vantagem no Campeonato Gaúcho

O primeiro duelo entre Internacional e Grêmio, aconteceu no último sábado (9), na Arena Grêmio. O Colorado saiu em vantagem no jogo de ida ao vencer o rival por 2 a 0.

Agora, no Beira-Rio, a equipe comandada por Roger Machado pode perder por até um gol de diferença para levar a taça do Campeonato Gaúcho. O Internacional terá a semana livre para se preparar para o duelo decisivo. O jogo de volta será no próximo domingo (16) às 16 horas na casa Colorada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/santos-desiste-da-negociacao-por-thiago-maia-esta-encerrada-muito-desgaste/

Santos desiste da negociação por Thiago Maia: “Está encerrada… muito desgaste”

2025-03-10