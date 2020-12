Brasil São Paulo recebe quarto lote da CoronaVac com 5,5 milhões de doses da vacina

Carga é composta por 2,1 milhões de doses prontas para aplicação e outros 2,1 mil litros de insumos, que correspondem a 3,4 milhões de doses

O Governo do Estado de São Paulo recebeu na manhã desta quinta-feira (24), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), o quarto lote da CoronaVac com 5,5 milhões de doses da vacina. O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, e o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, acompanharam a chegada do carregamento.

A carga vinda da China é composta por 2,1 milhões de doses prontas para aplicação e outros 2,1 mil litros de insumos, que correspondem a 3,4 milhões de doses a serem envasadas no complexo do Instituto Butantan, na cidade de São Paulo.

“É mais um importante passo no enfrentamento da pandemia no Brasil. O imunizante atingiu um índice de eficácia superior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde e, com isso, poderemos em breve solicitar à Anvisa o registro”, afirmou Gorinchteyn.

Mais dois lotes devem chegar ao Brasil na semana que vem, nos dias 28 e 30 deste mês, atingindo ainda este ano um total de 10,8 milhões de doses no país. O início da vacinação em São Paulo deverá ser em 25 de janeiro.

