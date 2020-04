Economia Sebrae RS promove workshop que trará dicas de como manter sua empresa de pé durante a crise

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

O workshop será ministrado pelo empresário Conrado Adolpho. (Foto: Divulgação/ Sebrae RS)

Caixa, gestão e vendas. Estes são os três pilares apontados pelo mentor de empresários, Conrado Adolpho como fundamentais para quem quer passar ileso pela crise. Além disso, Adolpho apresentará outras dicas essenciais para enfrentar os problemas gerados pela pandemia sem entrar em colapso. O workshop online é promovido pelo Sebrae RS e acontece nesta terça-feira (28), às 14h.

“O Conrado é referência nacional no marketing como um todo e o workshop é uma oportunidade para as empresas porque ele tem uma larga experiência no mercado e uma contribuição muito grande para este momento de crise”, afirma o analista de soluções do Sebrae RS, Ivandro Moraes.

O workshop terá uma duração total de 120 minutos, distribuídos entre apresentação e espaço para interação com os participantes. Os interessados devem realizar a inscrição no site, no qual é gratuita.

