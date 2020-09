Saúde Seis sintomas silenciosos do câncer de cólon que você pode não perceber

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Na hora da evacuação, é importante prestar atenção, mesmo se não houver sangue nas fezes. (Foto: Reprodução)

O câncer de cólon é uma doença que se inicia na parte do intestino grosso chamada cólon, no reto e no ânus. Assim como outros tipos de câncer, este também pode ser tratado e, na maioria dos casos, pode ser curado, quando o diagnóstico é feito de maneira precoce, ou seja, quando o tumor ainda está localizado e não se espalhou para outros órgãos.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em 2018, o número de mortes por câncer foi de “1.9603, sendo 9.608 homens e 9.995 mulheres (2018 – Atlas de Mortalidade por Câncer – SIM)”.

Quando falamos de estatísticas, este é considerado o terceiro tipo mais comum, representando 10% dos novos casos de câncer.

Pessoas com idade igual ou acima de 50 anos são mais propensas a ter, mas nem por isso jovens não são atacados com a doença, como é o caso do ator Chadwick Boseman, de Pantera Negra, que faleceu com 43 anos.

Além disso, excesso de peso e alimentação não saudável também aumentam o risco para o câncer de cólon, de acordo com o INCA.

Os sintomas deste tipo de câncer são variados e costumam ser observados em estágios mais avançados da doença. Por isso, no início, os sinais costumam ser bem silenciosos e difíceis de perceber.

Anemia

Esse pode ser um dos primeiros sinais de que está ocorrendo um sangramento interno.

A anemia causa cansaço, palidez na pele e até mesmo tontura. Este não é um sintoma incomum e, quando aparece isoladamente, pode ser sinal de diversos problemas.

Por isso, é importante consultar um médico para que ele indique o melhor tratamento.

Prisão de ventre

Ter prisão de ventre uma vez ou outra é considerado normal por diversos fatores, sendo a alimentação um deles.

No entanto, caso este problema se torne frequente, ele pode ser considerado um dos sintomas do câncer de cólon, pois pode sugerir algum tipo de obstrução no intestino, que pode ser causado por um tumor.

Inchaço abdominal

Caso esteja ocorrendo a obstrução do cólon, com a aparição de um tumor, por exemplo. é possível observar um inchaço abdominal.

O edema pode vir junto com cólicas fortes e, caso estes sintomas persistam, é indicado consultar um médico.

Fezes magras

Na hora da evacuação, é importante prestar atenção, mesmo se não houver sangue nas fezes.

Se o formato estiver muito estreito ou magro, por exemplo, quando antes era mais volumoso, é possível que o cólon esteja obstruído por pólipos, malignos ou benignos.

Outro sintoma para ficar de olho é a diarreia. Se ela for constante, pode ser um indicativo de câncer de cólon.

Fezes com sangue

Geralmente quando falamos de sangramento quer dizer o sangue bem vermelho. Mas, nem sempre é isso que acontece.

Em alguns casos, sendo este um dos sintomas do câncer de cólon, as fezes podem ter uma aparência avermelhada mais escura que também é um sinal de que provavelmente há sangue nelas.

Em alguns casos, isto pode indicar uma úlcera, por exemplo, mas também pode ser um dos sintomas deste câncer.

Falta de ar

Assim como a anemia, outro sinal de que pode estar ocorrendo sangramento interno é a falta de ar.

Seu corpo pode estar indicando que não está funcionando direito e que está fazendo mais esforço do que deveria e, com isso, a capacidade do sangue de transportar oxigênio fica comprometida, causando a falta de ar.

