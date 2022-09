Carlos Roberto Schwartsmann Seja pontual!

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 7 de setembro de 2022

Pontualidade é uma habilidade que faz parte da sua personalidade.

O tempo está relacionado ao movimento rotacional da terra. Os primeiros marcadores do tempo foram criados há mais ou menos 4.000 A.C. pelos Egípcios e Sumérios: “ Os relógios do sol”. A sombra de uma vara fincada perpendicularmente no chão era o marcador. (Gnômon).

Com a evolução tecnológica dos relógios, o cumprimento do horário passou a representar o marco inicial de um relacionamento interpessoal ou grupal. Ele controla e organiza a nossa vida nas atividades cotidianas.

Lecionando há muitos anos na medicina, sempre tive dificuldades de lidar e digerir os alunos atrasados. No começo trancava a porta, mas em seguida tinha que ceder diante das batidas contumazes dos atrasados.

Depois, mudando de tática, eles foram surpreendidos com um cartaz colado na porta: “Se você está atrasado pense duas vezes antes de entrar! Entrando agora você irá atrapalhar o apresentador e seus colegas! Mas se você chegou atrasado é porque tinha dúvidas da importância desta aula. Mas só o fato de ter dúvidas significa que ela não era tão importante assim. Portanto não confunda seu ego: NÃO ENTRE! ”

Atualmente a presença é registrada com um pré-teste realizado 5 minutos antes do início da aula: Quem não preencheu não está presente! Não há discussão!

Às vezes, a impontualidade pode ser muito prejudicial: No vestibular, no check in do avião, na saída do ônibus ou do trem, etc.

O hábito de chegar cedo sempre foi benéfico: Você pode escolher o melhor lugar do teatro, do cinema, do estádio de futebol, etc.

Num evento social, após o cumprimento aos anfitriões, todos os demais convidados, que chegarem depois, vêm ao seu encontro para os cumprimentos. Você escolhe o lugar e com quem quer sentar.

Os ingleses são os mais pontuais do mundo. É cultural! A BBC é a TV mais pontual. Os americanos relacionaram a perda do tempo com a perda do dinheiro e inventaram a frase “TIME IS MONEY”.

Pontualidade é uma habilidade que faz parte da sua personalidade. Faz parte da imagem que você construiu. É sinal que você valoriza e aprecia o seu tempo e o tempo das outras pessoas. Não existe benefício algum em chegar atrasado. É pouco aceitável! A desculpa depende da amizade e tolerância dos outros.

Seja pontual!

Carlos Roberto Schwartsmann – Médico e professor universitário

