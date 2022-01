Política Sérgio Moro é desafiado a debater sobre a Operação Lava-Jato e provoca Lula

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O ex-presidente Lula e o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) serão adversários nas próximas eleições presidenciais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estreante numa campanha eleitoral, o pré-candidato à Presidência pelo Podemos, Sérgio Moro, se tornou alvo de desafios para debates. Nesta semana, ele reagiu da mesma forma, provocando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de incitado por Ciro Gomes (PDT), o ex-juiz da Lava Jato foi convidado pelos integrantes do grupo de advogados Prerrogativas a debater a reforma do Judiciário. Ele retrucou chamando Lula para um confronto direto “a qualquer hora, sobre mensalão e petrolão”.

O desentendimento entre Moro e o Prerrogativas, autodenominado grupo de advogados “progressistas” e “antilavajatistas”, aumentou após o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo, declarar que o plano do candidato do Podemos de fazer mudanças no Judiciário causa “espanto”. Moro chamou o coletivo de “clube dos advogados pela impunidade” e de “advogados corruptos”.

Após esse comentário de Moro, integrantes do grupo mantiveram o desafio por meio de novas publicações em rede social. “Conversei com o grupo Prerrogativas (é grupo, e não clube) e gostaríamos de te convidar para um debate sobre Lava Jato, reforma da Justiça e combate à corrupção. Podemos escolher, em conjunto, a plataforma, regras e mediador(a). Topa?”, questionou o advogado Augusto de Arruda Botelho, integrante do grupo.

O ex-juiz recusou, devolvendo o convite para debater com Lula. “Desculpem, mas este é um clube do qual não quero participar. Mas debato com o chefe de vocês, o Lula, a qualquer hora, sobre mensalão e o petrolão.”

Carvalho, por sua vez, disse que Moro “envergonhou a toga” sob pretexto de combater a corrupção. “(Moro) Corrompeu nosso sistema de Justiça, abalando a credibilidade das nossas instituições”, disse o advogado.

O grupo Prerrogativas foi responsável por organizar um jantar em dezembro de 2021, no qual o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin se encontraram pela primeira vez em público após a revelação de uma possível chapa com o ex-tucano.

Ciro

Após lançar pré-candidatura pelo Podemos, Moro tem trocado farpas com o também pré-candidato Ciro Gomes. Em dezembro de 2021, durante entrevista ao canal Mynews, Moro disse que não participaria de debates com Ciro sem que o adversário mudasse sua “postura ofensiva e agressiva”. Em live no canal do Youtube, Ciro respondeu: “Ele não quer debater comigo porque eu vou dizer que ele é um corrupto”, disse.

As cutucadas sobre o tema se estendem. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que participou apenas de dois debates nas eleições de 2018, disse a apoiadores que Moro “não aguenta 10 segundos de debate”. Em resposta, o ex-juiz afirmou que Bolsonaro está com medo de não conseguir se reeleger.

Covid

Moro informou recentemente que está com Covid-19. O presidenciável disse que tomou as três doses da vacina e não manifestou nenhum sintoma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política