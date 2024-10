Acontece Faculdade Sesi de Educação realiza ‘Dia da Faculdade Aberta’

Evento contou com oficinas, tours e apresentações artísticas, promovendo os cursos de licenciatura e a campanha do vestibular Foto: Everton Amaro/Fiesp Foto: Everton Amaro/Fiesp

Nos dias 17 e 18 de outubro, a Faculdade Sesi de Educação realizou a primeira edição do evento “Dia da Faculdade Aberta”, recebendo mais de 25 escolas e cerca de 900 adolescentes em seu campus. Durante os dois dias, os visitantes participaram de uma programação que incluiu oficinas de cada um dos cursos da faculdade, estandes para tirar dúvidas sobre os programas da instituição, tours pelo campus e pelo Sesi Vila Leopoldina, além de apresentações artísticas realizadas por alunos da faculdade.

As oficinas proporcionaram aos jovens uma imersão nas áreas de formação. Nos estandes, os visitantes conheceram um pouco mais sobre a Residência Educacional, Bolsa Permanência, oportunidades de pesquisa, diretório acadêmico e processo seletivo, além de conversarem sobre carreira e futuro docente com ex-alunos da faculdade. Os tours apresentaram os diferenciais do campus da faculdade e das áreas de recreação do Centro de Atividades do Sesi Vila Leopoldina, enquanto as apresentações artísticas dos alunos destacaram o talento e a criatividade da comunidade acadêmica.

“Fiquei muito impressionada com a estrutura da faculdade e a atenção de todos os funcionários. A oficina de Educação Física foi uma das atividades que mais me encantou, além do teatro, que foi uma experiência incrível. Tudo foi muito bem organizado, e saí com a certeza de que a Faculdade Sesi oferece um ambiente acolhedor. Estou ainda mais motivada a seguir meus estudos aqui no futuro”, afirmou Carol Queiroz, aluna do Sesi Lauzane Paulista.

Vestibular 2025

A Faculdade Sesi de Educação está com as inscrições abertas para o Vestibular 2025. Os candidatos têm até o dia 29 de outubro de 2024 para se inscreverem, com a prova da primeira fase agendada para 9 de novembro.

Nesta primeira etapa do processo seletivo, os vestibulandos serão apresentados a um estudo de caso e deverão escrever um texto descritivo-argumentativo, detalhando as ações que tomariam diante da situação apresentada no dia da prova, que estará relacionada à atuação de um professor.

Luis Paulo Martins, diretor da faculdade, destacou: “Nossos cursos têm revolucionado a formação docente, promovendo a interdisciplinaridade do conhecimento. Eles são projetados para integrar teoria e prática desde o início, por meio da Residência Educacional, permitindo que os alunos vivenciem o cotidiano docente desde o início da graduação. Além disso, oferecemos a Bolsa Permanência, um apoio financeiro para estudantes que se enquadram nos requisitos socioeconômicos, garantindo que possam se dedicar integralmente à formação, sem a preocupação com questões financeiras”.

A instituição oferece cinco cursos de licenciatura: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e o novo curso de Educação Física, todos presenciais e com duração de quatro anos.

