Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Configurações específicas e recursos nativos podem ajudar a economizar no gasto de bateria de celulares. (Foto: Reprodução)

Fazer a bateria de celulares Android e iPhone (iOS) durar mais é possível de algumas maneiras. Mesmo que as fabricantes tentem aumentar a durabilidade das cargas, as diversas funcionalidades fazem com que o tempo de utilização dos aparelhos seja maior, o que compromete a energia mesmo assim. Porém, alguns truques de configuração e recursos nativos podem ajudar as reservas a durarem mais tempo, sem precisar recorrer a carregadores portáteis ou fazer pausas prolongadas.

Confira abaixo sete truques úteis para economizar a bateria do celular:

Brilho da tela – Reduzir o brilho da tela é uma forma de prolongar a vida útil da bateria, especialmente se o celular possuir uma tela maior. Assim, usar o brilho em 75% pode ser o ideal, já que a porcentagem é suficiente para ter boa navegabilidade. Nesse sentido, opte por usar os 100% de brilho somente em lugares com excesso de claridade ou em horários de pico solar, por exemplo.

Modo economia – Ao ativar o recurso “Economia de energia”, os celulares automaticamente fazem alterações em certas ferramentas, como a diminuição da resolução da tela e o nível de brilho; suspensão da atualização de aplicativos; limitação da velocidade do processador e a desativação de recursos secundários. Assim, os usuários podem conseguir que a bateria dure mais tempo, de forma significativa.

Desligue o Bluetooth – Recursos de conectividade, como o Bluetooth, são alguns dos principais responsáveis pelo consumo de energia do celular. Por isso, nos momentos em que a ferramenta não estiver em utilização, lembre-se de desativá-la.

Desative a localização – Muitos aplicativos coletam dados de Localização em segundo plano, e tal prática pode acabar por reduzir o tempo útil de vida da bateria. Nesse sentido, pode ser útil alterar as configurações de rastreio, já que, dessa forma, os softwares só irão checar a localização quando for, de fato, necessário.

Modo noturno – Ativar o modo noturno faz com que todas as interfaces de aplicativos sejam escurecidas, o que pode trazer cerca de 60% de reserva de energia. Isso pode trazer uma economia especialmente significativa para celulares com tela OLED, uma vez que não utilizam iluminação traseira.

Feche apps – Além de sobrecarregarem a memória RAM do smartphone, aplicativos abertos em segundo plano costumam consumir muita bateria e dados móveis. Por isso, a fim de economizar a reserva de energia do celular, lembre-se de fechar os softwares de vez quando terminar de utilizá-los.

Modo avião – Em situações emergenciais, colocar o celular no modo avião para economizar bateria pode ser ideal, uma vez que o recurso desativa todas as conexões do celular (Bluetooth, Wi-Fi, dados móveis e até sinal de área). Dessa forma, como apps e serviços ficam inoperantes, a bateria é poupada ao máximo.

