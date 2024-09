Saúde Setembro Amarelo: dormir bem pode ajudar a população com ansiedade e depressão

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

O repouso desempenha um papel crucial na regulação emocional e no bem-estar mental. (Foto: Reprodução)

Dormir bem pode se tornar um desafio, principalmente em dias de clima extremo ou para quem sofre de distúrbios do sono. No entanto, para os brasileiros que lidam com ansiedade ou depressão, esse obstáculo é ainda maior, uma vez que preocupações e pensamentos intrusivos tendem a aumentar na hora de adormecer, dificultando o verdadeiro descanso.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem a maior prevalência de depressão na América Latina, afetando 5,8% do país, ou seja, cerca de 11,7 milhões de pessoas. A nação também lidera globalmente em transtornos de ansiedade, com 9,3% da população afetada. Estudos recentes mostram ainda que a qualidade do sono está diretamente ligada à saúde mental e a sua privação pode agravar os sintomas, criando um ciclo de estresse e insônia.

“O repouso desempenha um papel crucial na regulação emocional e no bem-estar mental. A falta de descanso adequado pode agravar a ansiedade e a depressão, tornando mais difícil encontrar alívio nessas horas. Garantir uma boa noite de sono não só melhora as nossas vidas, mas também diminui a tensão. Portanto, é essencial valorizar e cuidar desse momento do nosso dia”, afirma Matias Burstien, CEO e fundador da Sleep Calm.

Confira algumas dicas valiosas para promover um descanso mais tranquilo e auxiliar no enfrentamento da ansiedade e da depressão.

1. Evite álcool antes de deitar

Mesmo em pequenas doses, bebidas alcoólicas podem prejudicar o sono e intensificar a ansiedade e a depressão em quem já enfrenta esses transtornos. Chás calmantes, como camomila ou maracujá, podem ser bons aliados para um descanso mais equilibrado.

2. Estabeleça horários regulares para dormir e acordar

Manter uma rotina de sono consistente é crucial para melhorar o equilíbrio emocional. Dessa maneira, ter horários fixos ajuda a regular o relógio biológico e a aliviar os sintomas de ansiedade e depressão, promovendo uma maior estabilidade emocional.

3. Pegue sol

A exposição à luz solar pela manhã regula o ritmo circadiano, melhorando a qualidade do sono e o bem-estar mental. Cerca de meia hora por dia de exposição ao sol pode trazer vários benefícios para o organismo.

4. Faça exercícios regularmente

A prática de atividades físicas auxilia a estabilizar o humor, combatendo a ansiedade e a depressão. O exercício também melhora o sono, criando um ciclo positivo que fortalece a saúde mental das pessoas.

5. Tome água adequadamente

Manter o corpo hidratado é essencial para o bom funcionamento do organismo e também impacta diretamente a qualidade do dormir. Beber água e sucos naturais ajudam na digestão e contribuem para uma noite de sono mais tranquila e reparadora.

Procure ajuda

Se você está passando por um momento difícil, procure ajuda médica. O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio emocional gratuito, disponível 24 horas, através do telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.

