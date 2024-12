Economia Setor de serviços cresce 1,1% em outubro e renova recorde

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

Resultado foi puxado pelo segmento de transportes, especialmente o aéreo. (Foto: Reprodução)

O setor de serviços cresceu 1,1% na passagem de setembro para outubro, renovando patamar recorde da série histórica, uma vez que já tinha chegado ao seu maior nível no mês anterior. O resultado positivo superou as expectativas dos analistas, que projetavam alta de 0,6%, e teve influência do setor de transportes, que cresceu 4,1%, segundo dados divulgados nessa semana pelo IBGE.

• No acumulado do ano, o setor registra alta de 2,7%, maior taxa desde fevereiro de 2024 (2,8%);

• Em 12 meses, o avanço dos serviços é de 2,3%;

• Em relação a outubro de 2023, o crescimento foi de 6,3%.

O setor vem de uma trajetória positiva ao longo deste ano, impulsionado pelo aquecimento da economia, com mercado de trabalho em mínimas históricas, e o consequente aumento da renda das famílias. Porém, o cenário pode contribuir para que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decida aumentar a taxa básica de juros, a Selic, em sua reunião desta quarta-feira, a última do ano.

Para economistas, a conjuntura macroeconômica, com a situação financeira das famílias melhorando, contribui para que o consumidor fique mais confiante para consumir também serviços e não só bens. Mas eles destacam que questões pontuais também contribuem para os resultados positivos, e que foram responsáveis pelo número acima das expectativas.

O aumento significativo do transporte aéreo, porém, não deve se repetir no mês seguinte. Como a alta foi muito expressiva, deve haver compensação, considerando também que os dados do IPCA divulgados pelo IBGE nesta terça mostram um aumento dos preços em novembro. Porém, a visão geral é de que o crescimento dos serviços vem se mantendo sólido e não deve ter grandes recuos.

Rodolfo Margato, economista da XP, vê resultados consistentes e positivos nos serviços. “Permanece a nossa visão de que o setor continua sólido, com crescimento contínuo, apesar de alguns sinais heterogêneos entre as categorias, mas a tendência segue ascendente, uma trajetória positiva de crescimento”, disse, em comentário.

De acordo com ele, como o setor tem grande peso no PIB, a XP ajustou a projeção do quarto trimestre, e espera alta de 0,6%, “Por fim, mantemos nossa projeção de aumento de 3,5% para o PIB de 2024 como um todo, com um ligeiro viés de alta em nossas estimativas mais recentes. O PIB deve crescer entre 3,5% e 3,6%”, concluiu.

Passagens mais baratas

Em outubro, o crescimento do setor foi mais concentrado, já que apenas duas das cinco atividades pesquisadas apresentaram taxas positivas. Os serviços de transportes, que puxaram o setor para cima, tiveram alta expressiva das passagens aéreas (27,1%), mas também contaram com aumento nos modais terrestre (1,6%); aquaviário (0,7%); e armazenagem, serviços auxiliares dos transportes e correio (2,6%).

“O transporte aéreo exerceu o principal impacto positivo no mês em função da queda observada nos preços das passagens aéreas”, observou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa.

Lobo acrescenta ainda que o aumento da exportação de produtos agropecuários também teve efeito positivo no segmento de transportes, tanto no rodoviário e ferroviário de carga, quanto nos serviços auxiliares.

Outro segmento que apresentou alta foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares (1,6%). O efeito positivo veio das atividades jurídicas, com o recebimento de precatórios, que costumam aparecer mais em outubro, como explica o pesquisador.

Por outro lado, as atividades de informação e comunicação (-1,0%) e outros serviços (-1,4%) tiveram taxas negativas, assim como os serviços prestados às famílias (-0,1%), que têm um peso importante no cálculo do PIB. Estes últimos recuaram por conta de efeito negativo de base de comparação, já que o Rock in Rio, que aconteceu no Rio de Janeiro em setembro, puxou forte alta para o grupo no mês anterior.

