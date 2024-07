Rio Grande do Sul Setor de turismo comemora a retomada parcial das operações no aeroporto Salgado Filho

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Embarques e desembarques foram retomados nesta semana no Salgado Filho Foto: Divulgação/ABAV-RS Embarques e desembarques foram retomados nesta semana no Salgado Filho. (Foto: Divulgação/ABAV-RS) Foto: Divulgação/ABAV-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O setor de turismo comemorou a retomada parcial das operações no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Na -feira, (15), o terminal voltou a realizar os procedimentos de embarque e desembarque de passageiros. Em outubro, o aeroporto será parcialmente reaberto para voos, com 50 chegadas e partidas diárias. Até lá, os voos continuam sendo operados na Base Aérea de Canoas.

Para o presidente da ABAV-RS (Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul), João Augusto Machado, essa movimentação de passageiros novamente no local de costume é um passo relevante para recuperar a normalidade tão aguardada pelo setor de viagens. “Sabemos que o cenário ainda não é o ideal, que existem inconvenientes, mas já é uma importante sinalização de que as coisas vão, sim, voltar ao normal”, afirmou.

O check-in de passageiros e controle de segurança utiliza a parte que não foi impactada pela enchente, nos pisos 2 e 3, e possibilita viabilizar esses processos de forma mais ágil e eficaz do que no terminal instalado no Park Shopping Canoas. Essa eficiência foi observada pela vice-presidente Financeira da ABAV-RS, Chayenna de Amorim. “Estamos felizes. As coisas acontecem gradativamente e cada passo simboliza um respiro para o turismo gaúcho. Sabemos o quanto a volta do aeroporto de Porto Alegre é importante para o nosso setor”, declarou Chayenna.

Segundo a ABAV-RS, que representa mais de 180 empresas de turismo, o pleno retorno das operações do Salgado Filho é o ponto-chave para a retomada econômica do segmento no Estado.

“Para as agências de viagens, o principal desafio atualmente é o aeroporto. A partir do momento que ele estiver operando em sua totalidade e retomarmos a quantidade de voos habitual, o turismo voltará a crescer com certeza”, acrescentou o presidente da associação.

A entidade também realiza iniciativas para ajudar os profissionais do setor afetados pelas enchentes históricas que assolaram o RS em maio.

Retomada de voos

Administrado pela Fraport, o aeroporto Salgado Filho será parcialmente reaberto para voos em outubro. O anúncio foi feito na terça-feira (16) pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Segundo ele, a expectativa é de que o terminal opere com 100% da capacidade até dezembro. “Agora, no mês de outubro, nós iremos reabrir parcialmente o aeroporto Salgado Filho, com 50 voos diários, o que equivale a 350 voos semanais”, explicou o ministro.

“Até dezembro, o aeroporto Salgado Filho estará 100% aberto e operando como estava sendo operado antes da enchente que ocorreu, infelizmente, no Estado do Rio Grande do Sul”, complementou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/setor-de-turismo-comemora-a-retomada-parcial-das-operacoes-no-aeroporto-salgado-filho/

Setor de turismo comemora a retomada parcial das operações no aeroporto Salgado Filho

2024-07-17