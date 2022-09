Economia Seu CPF tem pendências? Veja como fazer consulta e deixá-lo em situação regular

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

O CPF é um dos documentos mais importantes para os brasileiros. (Foto: Reprodução)

O CPF (Cadastro de Pessoa Física) é um dos documentos mais importantes para o brasileiro, por isso é de extrema importância que ele esteja em situação regular. Quem possui irregularidades em seu CPF pode ficar impedido de realizar ações básicas, como por exemplo, receber o Auxílio Brasil.

Para saber se o seu CPF está regular é preciso acessar o site da Receita Federal. É preciso inserir o número do CPF e a data de nascimento, clicar em “não sou um robô” e em seguida em “consultar”.

Também é possível fazer a consulta no aplicativo CPF Digital no seu celular, disponível para download na Google Play (Android) e App Store (iOS).

A consulta deve retornar uma das seguintes alternativas:

– Regular;

– Pendente de regularização;

– Suspenso;

– Titular falecido ou Cancelado.

O que fazer

Mesmo se o seu CPF estiver regular, verifique se as informações apresentadas estão corretas para evitar uma possível suspensão futura. Se houver alguma divergência, a atualização pode ser feita pela página específica da Receita Federal.

Se aparecer como pendente de regularização, significa que o contribuinte deixou de entregar alguma Declaração do Imposto Renda da Pessoa Física dos últimos cinco anos que era de envio obrigatório.

Para regularizar o CPF neste caso, é preciso enviar a entrega da declaração que esteja faltando.

A suspensão ocorre em situações como cadastro incorreto ou incompleto, mas não há pendência de entrega de declarações. A regularização pode ser feita pelo site da Receita.

Caso o sistema gere um protocolo de atendimento, será necessário enviar documentos para a Receita. O envio deve ser feito por e-mail, para o endereço que corresponde ao estado do contribuinte.

Titular falecido

Neste caso, foi informado à Receita Federal que o titular do CPF faleceu. Se seu CPF foi enquadrado indevidamente nesta situação, é necessário agendar atendimento em uma unidade da Receita Federal.

Um CPF só é cancelado em casos de duplicidade ou por decisão em um processo. Se seu CPF foi enquadrado indevidamente nesta situação, é necessário agendar atendimento em uma unidade da Receita Federal.

CPF negativado

Isso ocorre quando o CPF é inscrito em um banco de dados de restrição ao crédito, como Serasa e SPC. Com o CPF negativado, a pessoa tem dificuldade em conseguir crédito, e com isso, pode não conseguir comprar um produto a prazo, fazer um financiamento de imóvel ou até mesmo obter um cartão de crédito.

Antes de ter o CPF negativado, geralmente o consumidor recebe um comunicado da loja ou banco. A empresa também manda aviso de dívida para as entidades de proteção ao crédito (como Serasa, ou SPC Brasil), que enviam uma correspondência ao consumidor, alertando que seu nome será incluído no cadastro de inadimplentes, caso não quite o débito.

Uma vez com o nome sujo, é preciso regularizar a situação.

A primeira coisa a fazer é checar se a dívida é devida – se foi feito negócio com a empresa que negativou o nome ou se o pagamento, de fato, não foi efetuado.

Se a pessoa de fato fez negócio com a empresa responsável pela restrição de seu nome ao crédito, mas não reconhece a dívida por já tê-la pago, terá que comprovar o pagamento do débito. Para isso, deverá entrar em contato com a empresa, comunicar o pagamento e solicitar a exclusão de seu nome.

Quando a pessoa reconhece a dívida, no entanto, precisa negociar. Em caso de parcelamento da dívida, a retirada do CPF do cadastro deve ser feito logo após o pagamento da primeira parcela.

