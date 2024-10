Mundo Sexto voo da FAB trazendo refugiados do Líbano com destino ao Brasil chega a São Paulo com 212 passageiros

19 de outubro de 2024

Operação Raízes do Cedro totaliza 1.317 passageiros e 15 pets resgatados desde 2 de outubro. (Foto: Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil)

O sexto voo da Operação Raízes do Cedro, com 212 passageiros resgatados do Líbano, pousou nesse sábado na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP). Já são mais de 1.300 pessoas, entre brasileiros e libaneses parentes de brasileiros, trazidos pela Força Aérea Brasileira (FAB), que fugiram do conflito entre Israel e o grupo Hezbollah.

A bordo da aeronave, estavam 212 passageiros, incluindo 14 crianças de colo, e um gato. Com a chegada do sexto voo, a Operação Raízes do Cedro totaliza 1.317 passageiros (242 crianças, 40 bebês, 138 idosos, 12 gestantes, 101 pessoas com alguma complicação de saúde e 12 pessoas com deficiência) e 15 pets (11 gatos e quatro cachorros) resgatados desde 2 de outubro.

Pelo acordo entre o Itamaraty e o governo libanês, são prioridades das listas de embarques mulheres, crianças, idosos e brasileiros não moradores do Líbano. Desde 4 de outubro, início da operação de resgate, a FAB tem feito voos diários entre Brasil e Líbano, com escala para reabastecimento em Lisboa, Portugal.

Repatriação

A operação foi deflagrada com o acirramento do conflito entre Israel e o grupo Hezbollah, que atua no Líbano.

A comunidade brasileira no Líbano é formada por cerca de 21 mil pessoas e é a maior entre os países da região, à frente de países como Israel (14 mil), Emirados Árabes Unidos (9,6 mil) e Jordânia (3 mil).

Pelas estimativas do governo brasileiro, com base nos formulários preenchidos pela população no Líbano, cerca de 3 mil pessoas devem deixar Beirute e seguir em direção ao Brasil.

Diante disso, a FAB calcula ser possível repatriar, em média, cerca de 500 pessoas por semana, de acordo com as condições de segurança no Líbano. Isto é, o número pode aumentar ou diminuir conforme os bombardeios se intensifiquem ou fiquem mais brandos.

Mesmo assim, o Ministério das Relações Exteriores tem orientado as pessoas que também tentem deixar o Líbano por meios próprios caso tenham condição.

“O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para os que disponham de recursos para tal, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação”, informou o Itamaraty em comunicado

Segundo o governo, quando as pessoas desembarcam no Brasil, recebem apoio de equipes dos ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social, além de funcionários da Polícia Federal e da Receita Federal.

