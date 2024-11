Rio Grande do Sul Sicredi Origens RS recebe moção honrosa de reconhecimento da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul

Os legisladores parabenizaram a Sicredi Origens RS pelos 10 anos de atuação em Sapucaia do Sul. Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (5), durante sessão plenária da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul, o presidente da Sicredi Origens RS, Ronaldo Sielichow, recebeu uma moção honrosa pela contribuição do Sicredi ao desenvolvimento econômico e social do município localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A distinção foi proposta pelo vereador Cleber Rachel, com apoio de todos os parlamentares da Casa, e ainda destacou o prêmio recebido do Great Place To Work (GPTW) de melhor empresa para trabalhar no Brasil, em 2024, e o Ranking da Revista Amanhã como a maior empresa do Rio Grande do Sul e segunda entre as 500 maiores da região sul. Na ocasião, também esteve presente o prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues.

Os legisladores parabenizaram a Sicredi Origens RS pelos 10 anos de atuação em Sapucaia do Sul, além dos programas sociais (Fundo de Desenvolvimento Social e Cooperativas Escolares), e apoio aos associados e sociedade durante o período das enchentes e nesta retomada dos negócios locais.

“Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Aurialícia Chaxim Bes, que fazem parte da Cooperativa Escolar Sábias do Horizonte são o futuro do nosso município. Ao aprender sobre cooperativismo e empreendedorismo eles se qualificam e só temos a agradecer ao Programa e ao Sicredi”.

