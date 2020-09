Magazine Simone e Simaria se tornam a dupla sertaneja mais seguida no Instagram

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Simone e Simaria (D). (Foto: Reprodução)

Mesmo durante o período de pandemia, as irmãs Simone e Simaria conquistaram mais um título em sua carreira: se tornaram a dupla sertaneja mais seguida no Instagram, após o perfil oficial das cantoras ultrapassar a marca dos 17 milhões de seguidores na rede social. Um alento para elas que não escondem a falta do contato mais próximo com os fãs nos shows e nos camarins, por conta de temporada de quarentena desde o início do ano.

O segredo pode estar no conteúdo despojado apresentado pelas artistas e, claro, a música. O bom humor das duas, além de momentos da vida pessoal, como a gravidez de Simone e a recuperação de Simária depois de ela ter testado positivo para o coronavírus, as fazem se sentiro mais próxima dos admiradores.

“É muito gostoso por dividir nosso dia a dia com eles, de forma leve e alegre. E, com certeza, nessa pandemia, as redes se fizeram ainda mais importante para o público. É uma forma de entretenimento e de levar alegria”, completa Simone, cujo objetivo é (quase sempre) arrancar um sorriso de um fã.

Ao todo, as duas acumulam cerca de 68 milhões de seguidores – no perfil oficial da dupla, além da conta pessoal de cada uma. O contato virtual, no entanto, até acalenta um pouco a distância. Mas o que elas gostam mesmo é da vibração do público ao vivo, olho no olho. Bate aquela saudade.

“Semtimos falta da nossa liberdade de poder ir e vir, dos nossos shows, de poder abraçar e receber nossos fãs no camarim… é muita saudade!”, afirma Simaria.

