Acontece Sindiatacadistas entrega segunda obra de reconstrução de escola atingida pela enchente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Autoridades receberam quadros pintados à mão pelas crianças, como forma de agradecimento pela reforma da Escola. Foto: Divulgação/Sindiatacadistas Autoridades receberam quadros pintados à mão pelas crianças, como forma de agradecimento pela reforma da Escola. (Foto: Divulgação/Sindiatacadistas) Foto: Divulgação/Sindiatacadistas

Foram entregues nesta quarta-feira (13), as obras de reconstrução e revitalização da Escola de Educação Infantil JP Meu Amiguinho, localizada no bairro Floresta, em Porto Alegre.

A cerimônia de entrega teve a presença do prefeito Sebastião Melo, do Secretário de Educação Maurício Cunha, representantes de secretarias da prefeitura da cidade, dos presidentes do Sindiatacadistas Zildo De Marchi, Leonardo Schreiner, Carlos Cezar Schneider, vice-presidente Everton Rafael Buttenbender e membros da diretoria e colaboradores da entidade.

A diretora da escola, Simone Cezimbra Porto, juntamente com os professores e alunos da escola, prepararam uma surpresa às autoridades, presenteando Melo, o secretário de Educação Maurício Cunha, e o presidente do Sindiatacadistas Zildo De Marchi com quadros pintados à mão pelas crianças, como forma de agradecimento pela reforma da Escola.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre (um dos sete Sindicatos que patrocinaram esta iniciativa do Sindiatacadistas), Carlos Cezar Schneider, a ação reflete o permanente compromisso da entidade de contribuir para o bem-estar das comunidades que fazem parte do seu ecossistema, entendendo que o apoio à educação básica é essencial para um futuro mais próspero e equitativo.

Assim como a Escola de Educação Infantil Patinho Feio, localizada na Praça Pinheiro Machado, na Zona Norte da cidade, cuja obra foi entregue em 25 de outubro, a Escola Meu Amiguinho também foi fortemente atingida pelas enchentes de maio deste ano. As duas escolas foram recuperadas como resultado de iniciativa dos Sindicatos do Comércio Atacadista que integram o Sindiatacadistas-RS, a um custo aproximado de R$ 820 mil.

2024-11-13