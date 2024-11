Acontece Vice-presidente da Rede Pampa recebe o título honorífico de Cidadão Benemérito de Cachoeira do Sul

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

O evento simbolizou a importância do jornalista diante de toda a sua trajetória Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec O evento simbolizou a importância do jornalista diante de toda a sua trajetória. (Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec) Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec

Nesta terça-feira (12), o vice-presidente e comunicador da TV Pampa, Paulo Sérgio Pinto, recebeu o Título Honorífico de Cidadão Benemérito de Cachoeira do Sul. O evento simbolizou a importância do jornalista diante de toda a sua trajetória.

A solenidade foi realizada no plenário Edgar Muller da Câmara de Vereadores do município, e contou com a presença de autoridades, empresários e amigos do comunicador.

“É uma felicidade estar aqui nesse momento com tantos amigos que vieram de todos os cantos, especialmente de Porto Alegre. Morei aqui [Cachoeira do Sul] até meus 11 anos, e aos 12 segui os rumos de Porto Alegre, mas meus carnavais eram aqui, os meus pais eram daqui, as minhas férias eram aqui. Então, realmente chegar nesse momento, dessa forma para mim, é uma grande alegria, uma grande emoção”, disse Paulo Sérgio Pinto.

A proposição foi do vereador Alex da Farmácia (Republicanos). Ao justificar a indicação, Alex ressaltou o fato de que Paulo Sérgio Pinto, ao longo de sua carreira na comunicação, sempre fez reverberar o nome da cidade nos microfones e nos espaços de mídia escrita.

“Ele é, sem dúvida, um dos maiores embaixadores de nossa terra”, resume Alex da Farmácia, que fez a indicação a pedido do empresário cachoeirense e amigo do vice-presidente da Rede Pampa, Edson Moraes, o Macarrão, e do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Paulo Sérgio Pinto nasceu e morou até os 12 anos em Cachoeira do Sul. Ele formou-se em Engenharia Eletrônica pela PUCRS, e fez uma especialização em marketing pela ESPM. Paulo Sérgio já foi árbitro de futebol e começou sua trajetória de comunicador como comentarista na Rádio Guaíba. Atualmente, é presidente do conselho deliberativo da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT), além de ser apresentador do programa Pampa Debates, da TV Pampa e comentarista da Rádio Pampa.

